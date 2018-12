Sueldazo, Tríplex y Súper ONCE del sábado 1 de diciembre de 2018

Sueldazo, Tríplex y Súper ONCE del sábado 1 de diciembre de 2018

¿Has jugado a alguno de los sorteos que pone en el mercado la Organización Nacional de Ciegos de España? Pues entonces esta información te interesa. Como habitualmente en nuestra página de sorteos hemos preparado un especial para contarte todo lo que debes saber acerca del Sueldazo de la ONCE, el Súper Once y el Tríplex. Todo en una misma noticia, esta misma, que iremos actualizando conforme se vayan sabiendo las combinaciones y ganadoras y los números premiados. Recuerda que todos los días en este enlace de sorteos tienes todos los resultados tanto de los juegos de la ONCE como de Loteróias y Apuestas del Estado.

Sólo tienes que hacer una cosa: actualiza este enlace, guárdalo en favoritos o compártelo en redes sociales para que tanto tú como tus seguidores os enteréis de todas las novedades de los sorteos.



Sueldazo de la ONCE

En el sueldazo de la ONCE se sortea un premio de 300.000 EUROS más 60.000 EUROS durante 20 años a las 5 cifras y serie. Pero eso no es todo. También hay 54 premios de 20.000 euros a las 5 cifras, 495 premios de 200 euros a las 4 últimas cifras, 4.950 premios de 30 euros a las 3 últimas cifras, 49.500 premios de 4 euros a las 2 últimas cifras y 495.000 premios de 2 euros a la última cifra. ¡Que tengas mucha suerte!



Tríplex de la ONCE

Es el sorteo con menos premios. En este caso la apuesta cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras de la combinación ganadora y en el mismo orden obtendrá 150 euros. A partir de ahí se pueden obtener premios de hasta 50 céntimos de euro. ¡Una ayuda nunca viene mal!



Súper ONCE

El "Super Once" es un producto de la modalidad de juego activo formado por una matriz de 80 números, numerados del 1 al 80 y consiste en elegir entre 5 y 11 números de la matriz siendo su orden indiferente. Previa celebración de un sorteo se obtendrá una combinación ganadora formada por 20 números de los 80. Una apuesta está integrada por una combinación de números de entre las aceptadas en el producto más el precio pagado para dicha combinación. Existen 7 tipos de apuestas en función de la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 ó 5. Con estos elementos se podrá optar a los premios que correspondan, en función del tipo de apuesta, el importe en euros apostado y el número de aciertos obtenidos. El importe de la apuesta mínima es de 1 euro.