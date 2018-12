Horas de espera a la puerta y colas a las cinco de la mañana en internet: así fue la venta de uno de los electrodomésticos más buscados

Hay una vieja estrategia en el mundo del marketing que trata de poner a la venta pocas unidades de un producto para generar expectación y que, de esta manera, la próxima vez que lo saques al mercado te garantices un determinado nivel de venta. Una estrategia similar es la que parecen seguir los propietarios de una cadena de supermercados alemana que ayer día 1 de diciembre puso a la venta tanto en sus tiendas físicas como a través de su página web en internet uno de sus productos estrella: un robot de cocina que sale al mercado tres o cuatro veces al año y que tiene detrás toda una legión de seguidores. Pero ¿cuál es el secreto del éxito de este producto?

Lo primero: el precio. Así es como este robot de cocina entra "por el ojo" del consumidor. La versión que el pasado sábado se puso a la venta (una de las más básicas) cuesta cinco veces menos que el producto más vendido y conocido de esta gama de electrodomésticos. Pero es que, además, esta especie de "marca blanca" creada por el supermercado alemán han logrado crear toda una comunidad en torno al producto de fieles seguidores. Tanto que cada vez son más los que quieren tener este electrodoméstico en su cocina. La expectación se pudo ver el pasado sábado. Y casi por primera vez esa expectación se vivió tanto en redes sociales como en las tiendas físicas.

Los trabajadores de este supermercado alemán confiesan que ya había gente esperando a entrar cuando abrieron sus puertas el sábado por la mañana. No eran los únicos. En internet (fundamentalmente a través de Twitter y en foros especializados de seguidores de esta cadena de supermercados), muchos ciudadanos confesaron que estuvieron desde las doce de la noche esperando para poder comprar el robot de cocina. "Yo lo conseguí a las cinco de la mañana. Fue entonces cuando me dejó comprarlo", contaba un internauta. "Toda la noche despierto esperando para nada, se me colgaba el ordenador", lamentaba otro.

Lo cierto es que el producto ya está agotado. La propia cadena de supermercados ha reconocido a través de redes sociales que no quedan unidades en stock y ha remitido a los clientes que se quejaban a próximas ediciones de este producto. Desde la empresa se han comprometido, además, a mejorar la venta a través de internet que en esta ocasión había generado problemas y había creado la frustración de cientos de consumidores que pretendían utilizar la red para evitarse las colas que a buen seguro se iban a producir en los establecimientos de esta cadena el pasado sábado.