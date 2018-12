Una joven de 19 años relata en Youtube la agresión sexual que sufrió en el portal de su casa

"Ahora que estoy un poco más tranquila quiero contar la experiencia que viví anoche". Con estas palabras arranca el vídeo que una joven de 19 años de Lleida colgó ayer en Youtube para denunciar un caso de abuso sexual que sufrió en el portal de su casa, cuando bajaba a tirar la basura a las nueve y media de la noche del miércoles.

"Fui a abrir la puerta del portal y él estaba detrás de mi, me giré para cerrar la puerta y estaba delante de mí€ Empecé a temblar y a chillar", explica la chica en un vídeo de casi diez minutos. No había nadie en el portal. "El tío me pegó, me tocó el culo y se fue corriendo€ y yo estaba templando sin saber qué pasaba", continúa su relato. Tras lo sucedido corrió hacia su casa y llamó desesperada por teléfono a sus padres. Fueron ellos quienes llamaron a la ambulancia, que acudió al domicilio de la joven y la llevó a urgencias.

"Me atendieron bien, pero una frase que se me quedó fue cuando dijeron 'es normal, hay gente así'", explica. No entiende porque califican estos hechos como normales y narra lo que le ocurrió para ayudar a otras personas víctimas de abuso sexual a contar su historia y a denunciarlo, aunque reconoce que ella no se siente mejor por haberlo denunciado porque tiene miedo por si no localizan a su agresor.

Con la voz entrecortada por la crudeza del relato lanza un mensaje a las mujeres: "Estamos todas juntas y espero que algún día podamos circular tranquilas por la calle, de noche o de día". También se dirige a los hombres para decirles que "aunque les pueda parecer una tontería este tipo de cosas, afecta muchísimo mentalmente a la otra persona". Durante el vídeo hace referencia al "daño psicológico" que le ha provocado este episodio.

Tras el relato de lo que ocurrió en el portal de su casa, la chica cuelga también unas imágenes grabadas por la noche con su móvil tras la agresión para mostrar "como me sentí". En ellas, se puede ver a la joven llorando desesperada.

Los Mossos han abierto una investigación para identificar el supuesto autor de un ataque sexual a una joven de Lleida.

El vídeo acumula más de 20.000 visualizaciones y son muchas las personas, tanto hombres como mujeres, que le están dejando comentarios para animarla. Este mensaje resume el sentimiento de la comunidad de Youtube: "Estamos todos contigo, reina. Sé fuerte".