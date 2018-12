Edu Vega retorna con nuevo disco, "Un paso más", trece años después

"Con mi primer disco me agoté, acabé frustrado. Tienes que tocar a muchas puertas, pero no te abren ninguna, y te desfondas. Pero la música, como siempre, está ahí dentro. Recuperé la ilusión, vi de qué medios dispondría y pensé: ¿Por qué no?". La reflexión es del cantante y compositor Edu Vega, que presenta su nuevo disco, "Un paso más", trece años después de lanzar su trabajo de presentación, "Hacia un mundo lejano". Un largo hiato en el que ha madurado su estilo mientras la industria musical se transformaba por completo.

"Ahora funciona todo por internet, y 'Un paso más' está en todas las plataformas. Pero también quería sacarlo en formato físico, aunque entiendo que es una idea romántica. Nadie sabe decir cuál fue el último disco que compró", explica Vega, que es además maestro de Primaria en el colegio de Figaredo.

En las diez canciones de su disco, cuya grabación culminó en julio tras nueve meses de trabajo, explora varios estilos, aunque el pop/rock es la base de su sonido. En sus letras, Vega busca transmitir emociones al oyente: "Son temas que hablan de la vida, de experiencias vividas en primera persona", explica.