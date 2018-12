Lara Álvarez se lamenta de que la enfrenten con Cristina Pedroche

La gijonesa Lara Álvarez, uno de los rostros televisivos más queridos del momento, ha utilizado su cuenta en las redes sociales para declarar su profundo lamento por el hecho de que le estén buscando falsos enfrentamientos con otras compañeras del sector, en clara referencia a Cristina Pedroche.



La gijonesa, que este año dará las campanadas de Nochevieja de Mediaset desde la localidad de San Llorens, en Mallorca, muy afectada por las pasadas riadas del mes de noviembre, considera que "ese debería ser el titular" con el que se quedara el público: "la fuerza, la esperanza, los buenos deseos y en definitiva el apoyo" que quieren dar a la localidad mallorquina.





Su decepción, que hizo con rostro muy compungido, viene por el hecho de que su presencia en la Nocheviejaque también darán las campanadas en otras cadenas . "Que no piense o no vista como otras compañeras no significa que no sienta un respeto absoluto por ellas", zanjó Lara Álvarez.