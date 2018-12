Así logré que me echaran del grupo de Whatsapp de padres del colegio: "Ya ni me saludan"

Lo advierten los profesores de los niños una y otra vez: es casi más peligroso lo que hacen los padres que las travesuras que arman los niños dentro de las aulas. Tanto que varias asociaciones de docentes ya han advertido contra los tan polémicos grupos de Whastsapp en los que se habla de casi todo y no se deja en precisamente muy buen lugar a los niños con dificultades o a los profesores. Un usuario de Twitter narró ayer su experiencia en uno de estos grupos de Whatsapp. Su historia se ha convertido en viral y, según muchos, no muestra nada más allá de la realidad que se vive día a día.



"Todo empezó en la reunión que se hizo en junio para darnos la bienvenida al colegio", comienza el relato el protagonista de esta historia asegurando que ya entonces se dio cuenta de que en el colegio había una "cuchipandi" de unas quince personas que ya se conocían de la guardería "y se estaban haciendo los dueños del cotarro". Los padres votaron delegado que fue luego el que pidió los números de teléfono y creo el tan temido grupo de Whatsapp de padres de alumnos.





Entonces envío un mensaje: "Cariño, ¿has colgado la ropa?". Mi mujer también está en el grupo, claro. Contesta ella: "Sí, pero el calzoncillo del niño lo he vuelto a meter, que no veas". Añado: "¿Voy haciendo la cena?". Mi mujer: "Vale, te voy pelando patatas". Añade uno: "Ey".

Contesté: "¿Que te tomarás medidas? Yo no lo haría, Alex, no creo que aguantes la comparación con el negro".

Al cabo de unos segundos: "Has sido expulsado del grupo". Lo mejor fue que no cayeron en la cuenta de que mi mujer todavía estaba, de hecho todavía está.