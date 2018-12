La novedad de Netflix a la que te deberías apuntar para conocer todos los estrenos

Hay tanto que a veces es complicado verlo todo. Comentan los expertos que se necesitarían 73 vidas para ver todo el catálogo de la americana Netflix. Y como no tiene tantas vidas lo mejor es que hagas una selección. ¿Cómo puedes hacerla? Pues lo primero que tienes que hacer es seguir los consejos que de forma periódica encontrarás en nuestra sección de series de Netflix en la web del periódico. Pero, además, tienes que estar muy atento a las redes sociales.



La plataforma Netflix publica todos los meses sus novedades en sus redes sociales (también nosotros te las contamos en noticias como esta en donde puedes ver todo lo que se estrena en diciembre). En el vídeo de promoción se destacan sólo algunos de estos títulos. Hablar de todos sería casi imposible. Por eso es importante que prestes atención a la nueva cuenta de Twitter que acaba de lanzar en España el gigante de la distribución de cine y series: Películas Netflix España.





Hola, también tenemos pelis, Feliz Navidad. pic.twitter.com/Q0QZz8nM4V — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) 12 de diciembre de 2018

Y es que una de las mayores críticas que se han hecho siempre a Netfllix (y que han permitido que muchos clientes contraten además otras plataformas de forma paralela), es que tiene muy buenas series pero que flojea en películas.. También sigue existiendo, eso sí, la cuenta oficial de Netflix que también sigue recogiendo los estrenos tanto en series como en películas. No tienes 73 vidas para verlo todo pero eso no significa que no puedas disfrutar parte sobre todo las noches del fin de semana.Y no sólo películas de otros. También propias. Incluso en España. La segunda cinta de Netflix en España (Fe de etarras) , fue muy polémica por tratar con mucho humor la situación que se había vivido durante años en el País Vasco como consecuencia del terrorismo etarra.Netflix lanza esta nueva cuenta de Twitter justo en el momento en el que está viviendo otra "revolución" en España con la nueva apuesta que une esta compañía con Movistar. El gigante de las comunicaciones español firmó hace meses un acuerdo con Netflix para poder distribuir de forma conjunta sus contenidos. Un acuerdo que, eso sí, lleva aparejada la subida del recibo a todos sus clientes que gracias a los nuevos paquetes de televisión, teléfono e internet que cambian también los servicios que ofrecen. (Aquí tienes si quieres más 10 series de Netflix que deberías ver)