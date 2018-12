Habla el gijonés que ganó 613.000 euros gracias a la Bonoloto: "Siento alegría contenida"

No es frecuente que uno se levante de la noche a la mañana y de pronto tenga, sin haber hecho un gran esfuerzo ni nada fuera de la norma, más de 600.000 euros "regalados" en la cuenta bancaria. Eso es lo que le pasó hace apenas 24 horas a un hombre que no ha querido desvelar su identidad pero que esta tarde aceptó contestar a las preguntas que le hizo LA NUEVA ESPAÑA a través de su lotero, Maxi Álvarez, que tiene una administración en la zona de Contrueces.

El acertante de primera categoría del sorteo de la Bonoloto (en este enlace te contamos cuál fue la combinación ganadora del sorteo), se llevó esos 613.000 euros gracias a ser el único acertante de primera categoría que se registraba en el sorteo en toda España. "No juego mucho me enganchó a la Bonoloto la claridad del sistema de juego del lotero y decidí apostar un poco fuerte", relata. El apostante se refiere al sistema matemático que el lotero de Contrueces ha incluido en su web y que permite apostar a más números gastando menos dinero gracias a varias fórmulas. En total el ahora afortunado se dejó 105 euros de una vez. Apostó fuerte y, en esta ocasión, le salió bastante bien. Seguro que su premio impresiona más si la cantidad se pasan a pesetas. Y es que en total logró 100 millones de pesetas.

Pero ¿piensa este apostante en seguir su racha en Navidad? Evidentemente el lotero que le vendió la fortuna gracias a la Bonoloto quiere repetir suerte mañana (en la de Navidad sólo ha dado un cuarto y un quinto premios), pero el afortunado ayer parece conformarse. "Llevo poco para ese sorteo pero pienso seguir jugando con mi lotero", afirma. No es para menos. Está claro que con ese dinero no puede dejar de trabajar pero evidentemente que un buen capricho se ha ganado. "He sentido alegría contenida cuando me he enterado del premio", acertó a decir en un primer momento esta persona conocida del dueño de la administración y que ya en un primer momento le agradeció al lotero la fortuna. El apostante selló su apuesta por internet, un método que a buen seguro va a seguir utilizando sobre todo si le sigue dando los mismo réditos aunque eso, como todo en el juego, al final es una mera cuestión de estadística y de azar. Casi más de lo segundo que de lo primero. Pero mantengamos la ilusión para mañana. Que nunca se sabe.