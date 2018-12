Cuatro hombres detenidos en Gijón por pegar a sus mujeres en Nochebuena y Navidad

Nefasto balance en materia de violencia de género en la ciudad en esta Navidad. La Policía Local procedió ayer y anteayer a la detención de cuatro hombres acusados de haber agredido a sus parejas o exparejas en Gijón. En dos de los casos, los vecinos alertaron a las autoridades al escuchar serias discusiones, y en los otros dos las propias agredidas llamaron para denunciar los hechos.

Por orden, el primer altercado se produjo a la una de la madrugada del día de Nochebuena en una vivienda situada en la calle Roncal. Allí, los agentes detuvieron a C. C. D., de 38 años, después de que los vecinos alertasen de los fuertes ruidos que procedían del algún lugar dentro del propio edificio. A su llegada, la mujer del varón testificó frente a los policías y aseguró que su marido la había pegado, por lo que el presunto agresor abandonó la vivienda ya detenido.

A las tres de la tarde de este mismo día y en la calle Eleuterio Quintanilla, los policías recibieron una segunda llamada en la que una mujer aseguraba que su marido no la dejaba salir de su casa. Los agentes llegaron al domicilio de la afectada y ésta les explicó que estaba en pleno trámite de separación y que había ido al domicilio sólo a recoger sus cosas. El detenido, un hombre de 27 años de edad y que responde a las iniciales H. G. H., presuntamente la habría tirado al suelo y agredido para evitar que ella volviese a abandonar el domicilio familiar.

Poco después de la medianoche, desde la calle Nervión un vecino telefoneó con el tercer aviso por cuestión de violencia de género en apenas 24 horas. Aseguró que escuchaba una fuerte discusión en su edificio.

Los agentes se desplazan a la zona y a su llegada se encontraron con que una joven aseguraba que su marido la acababa de agredir en presencia de su hija y de su sobrina, ambas de 8 años de edad. En esta ocasión, la afectada aseguró que se negaba a poner una denuncia porque sentía miedo de lo que podría hacerle su pareja cuando se enterase. El presunto agresor ya no se encontraba en el domicilio en ese momento, así que los agentes salieron en su busca. Lo encontraron al poco rato en un bar cercano y procedieron a su arresto. Se trataba de H. R. C., de 35 años.

Algo antes de las ocho de la tarde del día 25, por último, una mujer llamó a los agentes desde la calle Electra asegurando que acaba de ser agredida por su marido, un hombre de 70 años y vecino de Gijón que responde a las iniciales J. C. A. A. En este caso, el supuesto agresor confesó los hechos en cuanto la Policía se personó en su casa. Reconoció haber pegado a su mujer alegando que ésta mantenía relaciones con otra persona. Como en los otros tres casos, el varón fue detenido.

Los cuatro detenidos en Gijón por un presunto delito de violencia de género en sólo 48 horas no significan, según los colectivos feministas, que la ciudad sea ahora menos segura o que el maltrato machista esté repuntando en los últimos meses y especialmente en estas fechas de Navidad. Es un síntoma, según Jéssica Castaño, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas de Asturias, de que las víctimas, ahora, están más concienciadas con el problema. "Esperamos que estos últimos cuatro casos en Gijón no desencadenen ningún tipo de alarma social porque ya llevamos meses diciendo que las denuncias subieron en los últimos meses y que lo seguirán haciendo, pero no porque haya ningún problema reciente, sino porque las mujeres simplemente denuncian más", explica, aunque cree que las épocas festivas sí que pueden suponer una especie de detonante. "En Navidad y en vacaciones la gente bebe más. Esto no quiere decir que el agresor tenga que estar bebido para pegar a su pareja, pero sí que tiende a ser un agravante", razona. "En general, parece que las mujeres jóvenes están más informadas, aunque ahora vemos que los agresores también son cada vez más jóvenes", lamentó Jessica Castaño.