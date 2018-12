Una discusión por la hija común originó la agresión del suicida llanisco a su expareja

Una discusión por la hija común, de ocho meses de edad, originó durante la Nochebuena la agresión a su expareja del joven llanisco R. C. G., que fue hallado muerto al día siguiente colgado de un árbol. Esa es la versión que aportaron ayer personas que conocían a los dos jóvenes, él de 22 años y ella de 18, ambos residentes en Posada de Llanes. Según estos testimonios, R. C. G. habría llamado por teléfono a su expareja con la intención de ver a la bebé de ambos. Ella se negó, la discusión fue a más y R. C. G. se presentó poco después, pasadas las once de la noche del lunes, en la casa donde residía su expareja, a la que entró tras romper el cristal de una ventana. Estas fuentes aseguraron que, pese a que hubo una denuncia previa y a que existía una orden de alejamiento que había sido quebrantada, los jóvenes seguía viéndose, e incluso ella le permitía en ocasiones visitar a su hija.

La versión recogida en la denuncia que la joven presentó ante la Guardia Civil antes de saber que R. C. G. se había suicidado fue bien distinta: no hubo discusión por la niña, sino que el joven entró violentamente en la casa de su expareja blandiendo un cuchillo y profiriendo amenazas.

Después, tras herirla en una mano (la cura requirió varios puntos de sutura), al ver que llegaba cada vez más gente alertada por los gritos de auxilio, el joven llanisco huyó de la casa, no sin antes agredir en la calle a la madre de su expareja, a la que propinó dos puñetazos en la cara y a la que intentó atropellar con su coche. Después el joven desapareció. A la mañana siguiente, antes de ahorcarse, en la zona de la Llera, cerca de Posada, el joven envió un mensaje a su expareja a través de una red social. El cadáver fue hallado por unos cazadores, que avisaron de inmediato a la Guardia Civil.

Las desavenencias entre R. C. G. y su expareja eran conocidas. Miembros de una asociación de la zona aseguran que la tumultuosa relación entre los dos jóvenes había sido puesta en conocimiento de la Guardia Civil en varias ocasiones, desde hacía tiempo. Además, el joven, muy querido en Posada, iba a enfrentarse en el mes de enero a un juicio por el presunto quebrantamiento de una orden de alejamiento.

Para proteger a la joven agredida y a su familia (la bebé, tres hermanos menores de edad y la madre) las autoridades han procedido a su traslado a un piso de protección, lejos de Posada. Tanto esta familia como la del joven que se quitó la vida vivían en el mismo bloque de edificios de la localidad llanisca. La seguridad de la familia agredida se ha convertido en una prioridad absoluta para el Instituto Armado. Tendrán protección policial.

El entierro del joven fallecido, muy conocido en el concejo por su vinculación al mundo de las carreras de caballos, tendrá lugar hoy a las 12.00 horas en la iglesia parroquial de Posada.