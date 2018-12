"La magia de mi pelo": el vídeo de presentación del que todo el mundo habla

Se llama Rober Martín Rodríguez y es uno de los más buscados en internet. Hace unas horas lanzó un vídeo al ciberespacio buscando pareja y las imágenes han corrido ya como la pólvora. Se presenta como un hombre blanco que "apenas" coquetea con las drogas y que busca mujeres que sean o 12 años mayores que él o 12 años menores. Lo único que parece tener claro este nuevo éxito viral es que quiere una pareja.

La explicación de sus bondades en un vídeo tipo "chico busca a chica" se ha hecho viral en internet y raro es el que no ha recibido el vídeo en el Whatsapp en las últimas horas. "La magia de mi melena", es que como muchos titulan la presentación, ya tienen hasta rap (que te reproducimos a continuación).

La respuesta no se ha hecho esperar. En menos de un día 400 personas ha comentado en la foto de perfil de Facebook de Rober Martín (el resto es cerrado y no se puede ver). "Hay mucha gente a la que nos has dado un ratito de alegría", llega a contar una usuaria de Facebook.