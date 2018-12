Dónde comprar el cupón Extra de Navidad de la ONCE del 1 de enero

Quedan solo unas horas para terminar este 2018 y celebrar la llegada del 2019. Un Año Nuevo que comienza con ilusión de la mano del sorteo de Navidad de la ONCE, uno de los más esperados estas fechas junto con el de la Lotería de la Navidad y el del Niño (que se celebrará el próximo 6 de diciembre). Hoy es el último día que puedes participar participar en el Sorteo de Navidad de la ONCE 2019, donde miles de premios te esperan. Hay en juego más de 47 millones de euros.

El cupón para esta lotería especial lo puedes comprar tanto en tu punto de venta habitual de la ONCE como a través de la web hasta las nueve de la noche del 31 de diciembre de este año. El precio del cupón es de 10 euros. Juegos ONCE es la única Web oficial de venta de los productos de lotería de la ONCE. Desde aquí puedes comprar online tu cupón para el sorteo de Navidad de la ONCE de este año. Para poder comprar tu producto de lotería "Cupón de la ONCE" para el Sorteo de Navidad simplemente tendrás que acceder con tu DNI y contraseña o bien registrarte en "Juegos ONCE" de forma totalmente gratuita. Además, podrás buscar tu número por terminación, buscar un número concreto para este Sorteo del producto de lotería "Cupón de la ONCE" o podrás dejar que el sistema te muestre números elegidos aleatoriamente.

¡Date prisa! Solo quedan unas horas para que puedas conseguir tu número y participar en este sorteo especial repleto de premios. También te recordamos que el horario de este sorteo varía con el resto de sorteos de la ONCE . El sorteo de Navidad de la ONCE dará comienzo el 1 de enero de 2019 a las 11.00. Nosotros te mostraremos al minuto la combinación ganadora en cuanto los números sean públicos (en este enlace te contamos dónde ver el sorteo y los resultados del sorteo Extra de Navidad de la ONCE del 1 de enero).

En cuanto a los premios, hay 75 premios de 400.000 € a las cinco cifras del premio principal. También 75 premios de 40.000 € a las cinco cifras del primer premio adicional o 75 premios de 20.000 € a las cinco cifras del segundo premio adicional, entre otros muchos.

En el sorteo del año pasado se repartieron más de 27 millones de euros del premio principal entre numerosas provincias españolas. En unas horas, sabrás si la fortuna te ha sonreído con el Extra de Navidad de la ONCE. ¡Mucha suerte!