Las redes elogian a Lara Álvarez frente a Cristina Pedroche

A Lara Álvarez le da rabia tener que salir a explicar que no le gusta que la comparen con Cristina Pedroche, pero las redes sociales no han podido evitar poner como ejemplo a la gijonesa frente a la madrileña.



"Se están buscando falsos enfrentamientos con compañeras que no llego a entender. Dejadme que aclare algo, que no piense o vista igual que otras compañeras no significa que no tenga un respeto absoluto por todas ellas", dijo la presentadora hace ya unas semanas antes de que se vieran las campanadas.



Son muchos los que comparan el atuendo y la elegancia de la asturiana con el de la colaboradora de la cadena de Atresmedia. Estos son algunos de los comentarios que ha suscitado la comparativa:





La elegancia De Lara Álvarez vs la ridícula de Cristina Pedroche — LadyWaldorf (@LadyBWaldorf) 31 de diciembre de 2018

Sinceramente, un año más Lara Alvarez le da cien mil vueltas a Cristina Pedroche, muchísimo más elegante, sencilla y cercana.



La clase se lleva dentro y no es necesario mostrarla a través de tu vestimenta. — Iván Saavedra (@Ivanyanoviene) 1 de enero de 2019

¿Con quién te quedas?



Cristina Pedroche



O



Lara Álvarez #Feliz2019 — Isaac (@Isaac__am) 1 de enero de 2019

Definición de jugar en dos ligas diferentes. Elegancia contra vulgaridad. Lara Álvarez le pasa por encima a la Pedroche. pic.twitter.com/B47h3UXIyM — Yeray Bolaños (@yeraybo) 31 de diciembre de 2018

Ya puede salir la Pedroche haciendo el pino en pelotas que yo me quedo con Lara Álvarez !! ?? pic.twitter.com/6YrUZdhUJR — GORDON (@EXKIRLA) 31 de diciembre de 2018