Sorteo Extra de Navidad ONCE: Comprueba el resultado de hoy 1 de enero de 2019

Hoy es 1 de enero, día de Año Nuevo, lo que significa que no solo estrenamos año, sino que tienes una cita con la suerte con el esperado sorteo Extra de Navidad de la ONCE. Todavía no están disponibles los resultados del sorteo Extra de Navidad de la ONCE de hoy, pero en unos minutos podrás conocer la combinación ganadora y los números premiados (solo tienes que actualizar este enlace).

El sorteo Extra de Navidad de la ONCE es de los juegos más esperados de esta fecha junto con la Lotería de Navidad del 22 de noviembre y el sorteo de El Niño, que se celebra el día de Reyes (6 de enero). En este sorteo hay 75 premios de 400.000 euros y más de 47 millones de euros en premios. ¡Mucha suerte!

Si la fortuna no te ha sonreído en esta ocasión, recuerda que puedes seguir jugando al resto de sorteos diarios y semanales de la ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado (en este enlace te mostramos los resultados de todos los sorteos de días anteriores).



¿Cómo se juega?

El sorteo Extra de Navidad de la ONCE se celebró por primera vez el 1 de enero del año 2014 y ya se ha convertido en un clásico cada Navidad. El premio principal de la lotería cupón de la ONCE de este sorteo de Navidad repartirá 75 premios de 400.000 euros a todas las series de un mismo número de 5 cifras, un primer premio adicional que repartirá 75 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras y un segundo premio adicional que repartirá 75 premios de 20.000 € a todas las series de un número de 5 cifras. Además, se repartirán 11.250 premios de 100 € a todas las series de un número de 5 cifras de los terceros premios adicionales. Y por si esto fuera poco, miles de premios más a aproximaciones, terminaciones y reintegros en este Sorteo de Navidad de la ONCE 2019.



¿Cuál es el premio máximo que se puede ganar?

En el sorteo Extra de Navidad de la ONCE se puede ganar un premio máximo de 400.000 euros por cada uno de los cupones agraciados el día 1 de enero con el premio principal.



¿Cuántos premios hay en el sorteo?

La ONCE reparte en su Sorteo de Navidad más de 900.000 premios, concretamente 911.700 cupones están premiados. Respecto a la cuantía, 47.977.500 de euros son los millones que reparte el sorteo de Navidad de la ONCE.