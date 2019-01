Confirmada la fecha del estreno de la tercera temporada de "Stranger Things" en Netflix

El gigante Netflix ha querido empezar el 2019 con una gran noticia, que sin duda alegrará a millones de fans en todo el mundo: ya hay fecha para el estreno de la tercera temporada de "Stranger Things". El 4 de julio es el día en el que podremos viajar de nuevo al ficticio pueblo de Hawkins en 1985 y sumergirnos en esa cultura ochentera cargada de referencias al cine fantástico y tan icónico de esa época.

Netflix ha publicado un cartel en el que se puede ver a los seis principales protagonistas infantiles de la historia, Mike, Once, Dustin, Lucas, Will y Max (que se unió a la pandilla en la segunda temporada de la ficción), celebrando el 4 de julio y señalando a unos fuegos artificiales. Lo inquietante de la imagen es que algo con forma de araña les acecha, y mientras todos contemplan el espectáculo en el cielo, Will (que sigue ligado al mundo al revés) y Once, parecen mirar a la criatura.

Por el momento se desconoce la trama de la serie y el aspecto de los monstruos que aterrorizarán al joven grupo de héroes.



Una serie inspirada en el cine

'Stranger Things' volverá a pescar en los 80'. Según ha confirmado uno de sus protagonistas, David Harbour, quien interpreta al sheriff Jim Hopper, la tercera temporada de la famosa serie de Netflix se parecerá a las películas clásicas de 1985.

'Regreso al futuro', 'Rambo,' 'Teen Wolf', 'Pesadilla en Elm Street 2', 'El club de los cinco', 'Rocky IV', 'Lady Halcón', 'Cocoon' o 'Los Goonies' son algunos de los míticos títulos que vieron la luz aquel año. De esta forma, los responsables de la ficción quieren que los hechos que rodeen al ficticio pueblo de Hawkins coincidan con los del año 1985 en la vida real.

"Iría a ver las grandes películas que se lanzaron en el 85, entre las cuales hay muchas, pero yo iré por esa lista y pensaré en las posibilidades con las que podríamos estar jugando", explicó Harbour en una entrevista a Deadline. "Creo que es una temporada específica hasta 1985, así que se verán referencias sobre ese año".

Entre las grandes películas de 1985 que podrían inspirar la tercera temporada de 'Stranger Things', algunas de las candidatas son 'Regreso al futuro' o 'Rocky IV'. Habrá que esperar noticias de aquí en adelante para saber qué ocurre con los personajes interpretados por Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin, entre otros.