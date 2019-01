El propósito de año nuevo que aumenta la felicidad y la productividad

El refrán "a quien madruga Dios le ayuda" toma fuerza este mes de enero entre los propósitos para el nuevo año. Levantarse antes para aprovechar más el día no es sólo un hábito a incluir en el día a día, sino que cada vez son más las personas que exponen los numerosos beneficios de madrugar para el ánimo y la salud. Levantarse a las cinco de la mañana se ha convertido en tendencia.



"Es bueno levantarse antes del amanecer, este hábito te lleva a la salud, la riqueza y la sabiduría", decía el filósofo Aristóteles. Hoy la sociedad lo lleva a rajatabla.



Tim Cook, el CEO de Apple, se levanta a las 3:45 horas. Michelle Obama, Exprimera Dama de EEUU, a las 4:30 horas. Richard Branson, fundador del Grupo Virgin, 5:45 horas. Howard Schultz, CEO de Starbucks, a las 6:00 horas está en la oficina. Todos ellos sirven de inspiración a muchas personas que buscan mejorar sus hábitos.





¿Por qué levantarse a las 5 de la mañana?



Para responder a esta pregunta muchas personas se hacen otra: "¿Si tuvieras tres horas libres al día qué harías?". Las respuestas más comunes son hacer deporte o dedicar tiempo a uno mismo. Esto es precisamente lo que se pretende con este hábito madrugador.



En general, las personas que se levantan a las cinco de la mañana aprovechan esas horas para hacer deporte a solas y meditar. Dedicar esos primeros minutos de la mañana a uno mismo marcan una tendencia positiva para el resto del día. Según la American Psychological Association, las personas que madrugan son más positivas, más estables y poseen un sistema inmunológico mucho más fuerte. El deporte de madrugada, por su parte, ayuda a reducir la presión arterial, el estrés y la ansiedad. (Aquí te contamos cómo hacer del ejercicio un hábito y ponerte en forma sin esfuerzo).



Por otro lado, la tranquilidad de las primeras horas del día también influye en la productividad. Tras el deporte, la meditación y un buen desayuno (aquí te damos nueve pautas para volver a regular nuestra dieta tras los excesos navideños) llega el momento de abarcar las tareas del día a día con calma. Planificar la jornada y comenzar a tachar tareas de la lista antes de las ocho de la mañana es algo muy gratificante aseguran los seguidores de esta tendencia. Además, todos ellos aseguran aumentar la productividad durante todo el día y no sentir que las fuerzas flaquean por haber madrugado tanto.



A través del hashtag #5amClub en Instagram una legión de personas comparten sus progresos y muestran su fuerza de voluntad al mundo. También aseguran que después de un par de semanas el madrugón no pesa tanto.





El milagro de las mañanas

10 minutos de meditación

10 minutos de escribir (el objetivo del día, los motivos por los que debes estar agradecido, palabras motivadoras€)

10 minutos de afirmaciones. Esto consiste en escribir en un papel todas aquellas cosas que describen la persona que quieres llegar a ser. Por ejemplo, "Soy capaz de conseguir mis propósitos".

De 10 a 20 minutos de ejercicio

20 minutos de lectura. Leer por las mañanas sirve, según el autor, para empezar el día absorbiendo conocimientos.

El librotiene gran parte de "culpa" en la proliferación de esta tendencia madrugadora. En él su autor, Hal Elrod,