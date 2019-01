Recetas fáciles para hacer con la Thermomix de Lidl que puedes elaborar sin esfuerzo

Seguro que los Reyes Magos que llegaron hace apenas unos días a los hogares de cientos de españoles han traído varios robots de cocina. Y es que estos electrodomésticos (que hasta hace apenas unos años costaban un ojo de la cara), han ido "democratizándose" y ahora los hay de todos los precios y adaptados a casi cualquier bolsillo. El robot más conocido es, evidentemente, la Thermomix. Es la más cara pero encontrar recetas para hacer con esta máquina es muy sencillo. Basta con buscar en Google. Pero ¿qué pasa con otras opciones más baratas? Pues que las opciones en internet son más escasas. Por eso hoy te traemos una serie de recetas que puedes hacer con la Thermomix de Lidl, el robot de la marca Silvercrest. Un robot que (tal y como te contamos en este artículo) se pone a la venta sólo de vez en cuando y se suele agotar. Hay gente que ha llegado incluso a esperar de madrugada delante de la puerta de uno de estos supermercados para lograr uno.

Arroz caldoso con pollo

¿Qué mejor que empezar con una receta sencilla que viene muy bien para el invierno? Aquí te dejamos una receta de arroz caldoso con pollo que puedes hacer sin complicación ninguna y que vale para toda la familia.

Croquetas de jamón

También nos podemos inclinar por otro clásico, en esta ocasión las croquetas de jamón que quedan bien siempre y que se pueden hacer también con este robot.

Hacer pan

Aunque la panificadora de esta marca también es muy conocida (y de hecho es otro de esos productos que genera colas cuando se pone a la venta) también es útil que de vez en cuando tengamos a mano esta receta para hacer nuestro propio pan. Sólo te llevará unos minutos.

