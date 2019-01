"Mi novia me dejó por la sexomnia, no olvidaré la tristeza en su mirada": hablan los afectados de una enfermedad sexual de la que casi nadie habla

La sexomnia es una enfermedad sexual cada vez más conocida pero de la que todavía habla poca gente. Se trata de una especie de un sonambulismo sexual que tiene lugar normalmente de forma involuntaria pero que evidentemente afecta (y mucho) a la gente que lo padece. Se trata de un trastorno del sueño. Los pacientes no son conscientes pero mientras duermen intentan practicar sexo. La mayor parte de los afectados son hombres. Uno de ellos contó hace varis semanas en la web Reedit su propia experiencia. Su relato fue considerado muy angustioso por quienes lo leyeron.

El usuario de esta red social cuenta un momento en el que sufrió un brote de sexomnia y él mismo asegura que sentía que era otra persona completamente diferente. Le pasó en la tercera relación sentimental que mantenía después de que otras dos chicas le hubieran dejado al no haber sido capaces de mantener una relación normal con él. Una noche que estaba con la chica le dio un ataque más fuerte de lo normal. "Una noche tuve el peor episodio de toda mi vida. Cuando estaba durmiendo intenté tener sexo con ella la agarré por el cuello y la empujé de una forma muy violenta", relata el joven aún conmocionado por lo sucedido. Este inglés de 29 años asegura que padece la enfermedad desde que tenía 20 años pero que hasta esa fecha lo sucedido durante las noches que pasaba con sus novias no había tomado tintes tan dramáticos.

"Cuando pasó no me lo podía creer. No era yo. No era el tipo de persona que yo suelo ser. Nunca le haría daño a nadie de esa forma. La mirada de miedo y la tristeza en sus ojos son algo que no voy a poner olvidar nunca", sentencia el joven en este artículo que ha sido compartido y leído por cientos de personas interesadas en esta enfermedad que tal y como aseguran desde la Sociedad Española del Sueño no está asociada a ninguna aberración sexual ni a ninguna práctica rara de ningún tipo.

Al final el protagonista de esta historia generó una ansiedad en su pareja que hizo que tuvieran que dejar la relación. "La razón por la que estoy contando la historia es porque algunas veces veo que se habla de la sexsomnia de una forma muy despectiva y no como el problema que es", afirma el joven llamando a la concienciación social y a no estigmatizar a estos pacientes.