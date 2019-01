"Soy mujer, iraní, voy en vaqueros, soy artista, entro y salgo cuando quiero"

La fotógrafa iraní Shadi Ghadirian (Teherán, 1974) inauguró ayer en el foyer del Centro Niemeyer la muestra "Como todos los días", una antológica de la obra artística que ha realizado en los últimos veinte años. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA al pie de sus obras: mujeres enredadas, bodegones con la guerra como contexto principal, "pero, sobre todo, personas", destaca la fotógrafa persa.

- Mezcla la fotografía poética con las escenas realistas. ¿Dónde se siente más cómoda?

-Me siento cómoda con todas ellas, pero le aclaro que mi intención no es que mis fotos sean poéticas. El hilo conductor de todas ellas es la crítica: algún problema que he vivido, que he visto. Y eso es lo que quiero plasmar. Estéticas sí, pero no es poesía.

- Lo decía por las imágenes de mujeres con esas telas de araña.

-Si le cuento de la serie de la que me habla ("Miss Butterfly") verá que no es nada poética. Hace siete años hubo elecciones en Irán y hubo un movimiento muy fuerte, unas manifestaciones tremendas en la calle. Yo estaba en casa porque tenía un bebé, una niña pequeña. Hubo muertes. Oía el rugir de las calles y, sin embargo, tenía que estar en mi casa para cuidar a mi hija y a ella le contaba una historia que se llamaba "Miss Butterfly" y que trataba de una mariposa que quería ir hacia la luz, pero había una telaraña en medio. Así me sentía yo: quería salir, pero tenía que permanecer en mi hogar. Así que, ya ve, no es tan poética. Para mí es muy importante contar mi historia de una manera bonita. Quiero que la gente venga, vea y disfrute de la estética, pero que luego perciba el mensaje que quiero transmitir.

- La guerra está muy presente en su obra. ¿Cómo se puede vivir así?

-Estuvimos en guerra contra Iraq durante ocho años a cuenta de las fronteras, pero los iraníes teníamos que seguir viviendo. Estábamos en una guerra, pero nuestra vida tenía que continuar. Así que en 2006 o 2007 decidí que tenía que hacer algo sobre esto: quería hablar sobre cómo los iraníes se relacionan con la guerra. Imagínese que hoy le dicen: "Mañana empieza la guerra". ¿Qué haría? Seguro que se paralizaría. Los iraníes sí sabemos qué hacer porque lo hemos vivido. Sin embargo, la guerra terminó, pero sigue presente. No hace tanto Estados Unidos estaba diciendo que quizá vaya a la guerra con Irán. Es un tema candente.

- Pero insisto, en sus 44 años en el mundo ha vivido tres guerras seguidas. ¿Cómo se hace eso?

-Es terrible vivir en un contexto de guerra, desde luego, pero eso ha terminado. Irán es un país seguro: el Gobierno lo controla todo, no hay peligro, no hay guerra. Mucha gente me dice: "Pero, ¿por qué no te vas?" Viajo mucho y podría vivir en cualquier sitio sin mucho problema, pero yo no quiero eso, quiero tener un país seguro para que mi hija viva segura, pero quiero vivir allí donde he nacido. Mi inspiración está en Irán, es mi vida, es mi país y quiero hablar de todo cuanto nos pasa. Es difícil de gestionar todo este contraste.

- Cuenta esta exposición con mujeres tachadas.

-Cuando empecé a hacer exposiciones por el mundo empecé a recibir catálogos de cada una de ellas. Si el paquete era grande, no me lo traían a casa. Tenía que ir a la oficina de Correos. Allí había una persona que lo abría y controlaba el contenido. Si se veía algo que no fuera la cara, las manos y los pies, lo tachaban. Yo hablaba con el funcionario y le decía: "No, no, no taches esto", pero al final los catálogos acababan como algo parecido a las fotos de esta serie. Contactaron del CCCB de Barcelona para pedirme que participara en una exposición en la que mostráramos cómo Oriente veía a Occidente. Nosotras vemos a las mujeres occidentales tachadas con un rotulador.

- ¿Es más difícil contar lo que les pasa a las mujeres en Irán o a los hombres?

-En la muestra hay un vídeo, parte de instalación. Allí empiezo a trabajar con personas. No sólo con mujeres.

- Parece que Irán no es sólo el que sale en los telediarios.

-Para estoy aquí. Soy mujer, soy iraní, voy en vaqueros, soy artista y vivo de mi trabajo. Entro y salgo de mi país cuando quiero. Hay algo más que los telediarios.