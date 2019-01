Fallece a los 76 años el comunicador y escritor asturiano Juan Cueto, "el columnista de la modernidad"

El comunicador y escritor asturiano Juan Cueto Alas, uno de los intelectuales más relevantes en el ámbito de la comunicación del último siglo en España, ha fallecido hoy en Madrid a los 76 años, fruto de una larga enfermedad. Cueto nació en Oviedo y tenía fijada su residencia en Gijón. Licenciado en Derecho, Periodismo y Ciencias Políticas, estaba casado con Rosa Corugedo, y tiene una hija, Ana.

Juan Cueto fue director de varias colecciones literarias en Júcar, es autor de varias obras, pionero y maestro en la crítica de televisión, que ejerció en el diario «El País», fue director de Canal Plus en España y en Italia y, sobre todas las cosas, como le describieron siempre sus más cercanos, fue un hombre atento a todo lo que sucedía, un "verdadero curioso".

«Ha sido uno de los escritores más atentos que ha habido, no hay asunto importante sobre el que no haya detenido su mirada. Es un libro de historia y de historias, si se quiere contar la última parte del siglo XX. Ha sido un introductor en España del periodismo que se refiere a la contemplación del espectáculo, ha sido un sociólogo de extremo rigor», subrayó el escritor Juan Cruz sobre su amigo Juan Cueto, que llegó a decir hace años que «la narrativa no sabe lo que se pierde no incluyéndole entre los grandes narradores de esos años».