Muere a los 76 años el comunicador y escritor asturiano Juan Cueto, "el columnista de la modernidad"

El periodista, comunicador, y escritor asturiano Juan Cueto Alas (Oviedo, 1942), uno de los intelectuales más relevantes en el ámbito de la comunicación del último siglo en España, ha fallecido hoy en Madrid a los 76 años, fruto de una larga enfermedad. Cueto nació en Oviedo y tenía fijada su residencia en Gijón. Licenciado en Derecho, Periodismo y Ciencias Políticas, estaba casado con Rosa Corugedo, y tiene una hija, Ana.

Juan Cueto fue creador de la influyente revista cultural "Cuadernos del Norte", así como director de varias colecciones literarias en Júcar; autor de varias obras, varias de ellas compilaciones de sus artículos periodísticos", Cueto fue sobre todo un teórico de la comunición y un pionero y maestro en la crítica de televisión, que ejerció en el diario «El País», además de ser director de Canal Plus en España y en Italia. Una amplia biografía propia de un asturiano que, como le describieron siempre sus más cercanos, fue un hombre atento a todo lo que sucedía, un "verdadero curioso", que llegó a ser un referente internacional en el ámbito del periodismo y la comunicación.

«Ha sido uno de los escritores más atentos que ha habido, no hay asunto importante sobre el que no haya detenido su mirada. Si se quiere contar la última parte del siglo XX en España hay que leerle. Ha sido un introductor en España del periodismo que se refiere a la contemplación del espectáculo, ha sido un sociólogo de extremo rigor», subrayó sobre Juan Cueto, en un artículo de hace algunos años, el escritor Juan Cruz gran amigo del fallecido. Cruz llegó a decir que «la narrativa no sabe lo que se pierde no incluyéndole entre los grandes narradores de esos años».

Juan Cueto sorprendió con su estilo y su forma de entender y plasmar la España de los setenta. Fue, como dicen algunos, el "columnista de la modernidad" en los ochenta, y llegó a los más altos puestos directivos de la televisión en la España de los años 90, y también de Europa en las décadas posteriores.

A lo largo de su vida fue distinguido en numerosas ocasiones. En 2005 Gijón le hizo "Hijo adoptivo" de la ciudad y en 2011 el gobierno regional, presidido por Vicente Álvarez Areces, le concedió la "Medalla de oro" de la región. En su intervención al recoger dicha medalla Juan Cueto abogó por la combinación de lo global y lo local para afrontar los retos de la nueva era. "Después de años de estar paranoicamente encerrados con nuestros juguetes rotos es el momento de los proyectos ambiciosos y sin complejos", indicó.

LA NUEVA ESPAÑA le premió en el año 1999 con uno de sus reconocimientos periódicos como "Asturiano del mes" y en dicha cita Juan Cueto recordó que en el periódico asturiano había publicado los dos primeros reportajes de su vida: uno sobre los hippies en Formentera, en 1965, y otro sobre el golpe de Estado de Bumedian contra Ben Bella, en Argel. Entonces se consideraba "periodista por encima de todas las cosas"; fue además profesor y ayudante de la Universidad de Oviedo, programador de cine, guionista y director del suplemento cultural "Asturias Diario". Una larga trayectoria siempre con proyectos innovadores y visionarios en el horizonte.