Quién es quién en Matadero: estos son todos los personajes de la serie de Antena 3

Matadero era una de las series más esperadas del año. Y no es para menos. Un thriller ibérico al nivel de otras grandes producciones europeas. Atreseries vuelve a dar ejemplo con una gran serie en la que hay que estar muy atento para no perderse. Por si acaso te contamos en esta noticia paso a paso quién es quién en esta serie. Todos los personajes están entremezclados en este drama con pequeños toques humorísticos de vez en cuando que se emite todos los martes en Antena 3. Esta es la lista de personajes para que no te pierdas en este pueblo.

Alfonso (Pepe Viyuela): Es el gran protagonista de la ficción. Empieza siendo una mosquita muerta y va evolucionado. Es, de hecho, el personaje que más evoluciona. Es el cuñado de Francisco y trabajo con él en el matadero. Casado con María José es el único veterinario del pueblo.

Francisco (Antonio Garrido): Es el dueño del matadero. En el primer capítulo ya vemos sus escarceos amorosos con una de sus trabajadoras. El hermano de María José y cuñado de Alfonso. Está casado con Almudena pero su obsesión por el dinero y por las mujeres acabará jugándole una mala pasada.

Salvador (Tito Valverde): Puede que esta serie la serie en la que Tito Valverde nos haga olvidar que es El Comisario. Es el cacique del pueblo. Violento y conservador. Está casado con Teresa que odia al dueño del matadero (Francisco) con el que va a tener numerosos enfrentamientos. Sólo hace falta que vayan evolucionando los capítulos.

María José (Carmen Ruiz): La esposa de Alfonso es la hermana mayor de Almudena (de la que está enamorada Salvador). Quiere a su marido Alfonso y a su hija.

Almudena (Lucía Quintana): Es la mujer de Francisco (o al menos lo era al principio de la serie). Tiene carácter y ambición y tiene que plantearse si va a aguantar los cuernos que le puso su marido.

Teresa (Marta Clavó): Es la esposa de Salvador que comparte con él su animadversión hacia Francisco y que va a luchar al lado de su marido sin saber que está enamorado de otra.

Nuño (Iván Cózar): Es el novio de María y regenta el bar del pueblo.

Fermín (Julio Pereira): Supervisor de la empresa Esplendor y Vida en la que trabaja María José, la esposa de Alfonso y la hermana de Almudena. Un estafador que va a vivir muchos cambios a lo largo de la serie.



Otros personajes

Pero hay otros personales. Como los guardias civiles María (la hija de Alfonso y María José), Jacobo y Villanueva (el jefe de todo). El clan de los portugueses están formado por Da Silva (Gonzalo Uriarte que quiere junto a Francisco meterse en el mundo de la droga en España) y Vasco. El clan de los gallegos lo forman Don Julio (José Ángel Egido que es jefe de un pequeño clan de narcos de la ría de Aruosa en Galicia), Pascual y Teo.