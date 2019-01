Eurovisión: Estos son los "Eurotemazos" que optan a representar a España ante Europa

Esta noche a las 22.05 y en TVE se resolverá la incógnita de quién será el que represente a España en Eurovisión. En la gala final solo participan ex concursantes de Operación Triunfo y con diez temas intentarán sorprender al jurado para ser ellos quienes estén en Israel el próximo 18 de mayo. Estos son los diez temas que optan al billete eurovisivo en el concurso presentado por Roberto Leal.

Aquí puedes votar por tu favorita: VOTA

Sabela: "Hoy soñaré"

Un tema poco atractivo para ser quién represente a España en una cita europea. La canción con sonido gaitas y siendo una balada tiene poco que hacer a priori en la elección de esta noche.

Noelia: "Hoy vuelvo a reír otra vez"

Canción tranquila para Noelia. Con calma la cantante habla de que ha sobrevivido a un disparo, ojalá pueda sobrevivir al jurado. Esta canción de despecho en el que la autora vuelve a reír otra vez, "sin que tú estés".

María: "Muérdeme"

Ritmos reguetonianos, autotune y conjugaciones terminadas en "-ao". Muérdeme pide María Villar a los miembros del jurado, "no eres el primero que me muerde ahí", dice la cantante de OT2018.

Miki y Natalia: "Nadie se salva"

Primer dúo. "Pa que aguantar" se preguntan en esta letra de ritmo discotequero y sin que haya calado entre las favoritas. "Puede que mañana te pueda llegar€" repiten en el estribillo, quién sabe si son ellos los que lleguen o como dice el título de la canción ni ellos se salven.

Famous: "No puedo más"

Dice el ganador de la última edición de Operación Triunfo que no puede más y no nos extraña después del tour que está haciendo por los platos de media parrilla. De nuevo autotune para una canción que empieza poco a poco hasta llegar a romper en un estribillo muy típico de Eurovisión con coros que le dan la razón al cantante que no puede más. "Hoy escucharán mi voz", dice Famous, hoy en la final sí, en la gran final europea quién sabe.

Julia: "Qué quieres que haga"

Julia empieza justificándose, como si supiera que no fuera a llegar a Eurovisión, suerte Julia. Una balada con guitarra y voz que se va sumando y subiendo poco a poco para deleite de la voz de la triunfita. Lo que queremos es que lo des todo, Julia, intenta llegar a Eurovisión, es algo inolvidable para cualquier cantante.

Carlos Right: "Se te nota"

Esto nos suena, el ritmo, la música, los acordes y la voz de Carlos, esto suena a Morat y no se esconde. Right lo intenta con esta vaina loca, pero vaina loca solo hay una y no salió de OT.

Marilia: "Todo bien"

Pues eso, todo bien, Marilia se apunta a este torneo por entrar en Eurovisión y "sorry, ya no hay marcha atrás". Todo bien, nada mal, mejor de lo que pueda esperar, Marilia parece conformarse con llegar hasta el último peldaño.

Miki: "La venda"

Miki lo intenta por partida doble, ahora en solitario y con una canción con un ritmo alto que habla de una venda que deja paso a una alegría inusitada que no sabemos de dónde sale, pero que parece sentar muy bien al cantante salido de "La Academia".

Natalia: "La clave"

Ritmo urbano, callejero, de barrio, de chándal. Natalia no se cree nada de lo que le dicen, no quiere jugar con su interlocutor y prefiere que sea la clave la que le diga hasta donde puede llegar.