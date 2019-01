El llamativo cartel de un restaurante de Peón para sus clientes

"Voy decivos una cosa€". Así comienza el cómico cartel que un conocido restaurante de Peón ha colocado en su merendero. Razón no les falta a los propietarios de Casa Pepito al pedir que, ya que ellos lo ponen todo o casi todo, los usuarios del merendero pasen al menos por caja a la hora de comprar la bebida.

El curioso cartel lleva tiempo luciendo en la zona de parrillas del restaurante y ha llamado la atención de muchos clientes. "Tenéis parrilles, meses, baños, tais a techu y un prau pa que los guajes non vos den guerra, así que non tener el morro de traer la bebida de casa", reza el hilarante aviso y es que no nos damos cuenta de que cuando nos ofrecen la mano, no podemos coger el brazo.