"Quiero disfrutar el momento, pero el premio no cambia mi perspectiva de la vida"

Parecía que un día como el de hoy no iba a llegar nunca, pero Fran Pasapalabra ya puede presumir de ser el ganador del tercer bote más alto del concurso de Telecinco. "No lo he asumido", dice el asturiano, "es mucho dinero y quiero emplearlo de la mejor manera posible". Y es que serán más de 1'5 millones de euros los que el de Colloto se embolsará cuando esta tarde logre completar su rosco número 168.

Antes de Fran hubo dos concursantes más que hicieron historia. David Leo, un malagueño que con 27 años volvió a su casa con 1.866.000 euros y Antonio Ruíz, que batió el récord de permanencia en Pasapalabra con 127 programas, se fue con cerca de 1.200.000 euros como premio. El récord de Antonio ha sido superado ampliamente por Fran que ha dejado el listón muy alto, 168 apariciones en antena y eso que el ovetense tuvo que dejar el concurso por problemas personales durante el pasado verano.

Fran pasará ahora a un nuevo concurso que ha organizado la cadena de Mediaset, "Academia Pasapalabra". Allí el asturiano tendrá como rivales a 24 de los mejores concursantes del programa a lo largo de su historia. El bote será de 100.000 euros y Fran volverá a intentarlo porque "ya tengo mono de programa".

El rosco final se grabó el pasado 28 de diciembre, el día de los inocentes, ese día Fran se quitó un peso de encima, "cuando completé el rosco dije, 'por fin, ya era hora'". Pero no siempre el optimismo acompaña a un concursante de Pasapalabra, hubo momentos en los que poder quedar fuera del programa da un poco de vértigo, algo que Fran se sacude puesto que "el riesgo de quedar eliminado siempre está ahí, pero me veía con confianza y muy sólido".

Ahora y ya con los más de 1'5 millones de euros en el bolsillo toca disfrutar. "Mis padres siempre han estado a mi lado, quiero disfrutar del premio con ellos. El premio no cambia mi perspectiva de la vida". Fran Pasapalabra quizás tarde en quitarse ese seudónimo que le acompaña desde que se metió en casa d ellos españoles. Más de 2'5 millones de telespectadores se sientan en sus casas para ver las peripecias de este biólogo asturiano. "Ha sido una experiencia genial pasar tantos días en uno d ellos mejores concursos de la historia de la televisión. Ha merecido la pena, pero por fin he terminado el rosco final".