Fran González compartirá el bote de "Pasapalabra" con sus padres

"Estoy muy emocionado". Fran González seguía ayer en una nube tras completar el "rosco" de "Pasapalabra". Una gesta por la que se ha embolsado 1.542.000 euros -sin descontar la cantidad que se llevará Hacienda- tras permanecer la friolera de 168 programas en el popular concurso. Ayer, tras la emisión del programa en el que finalmente completó el ansiado "rosco", Fran González retornó a los estudios de Mediaset para realizar diversas entrevistas. Participó en "El programa de Ana Rosa", en el que la presentadora se declaró fan del concursante asturiano y hasta le pidió hacerse una foto con él. Y entre bambalinas, Fran se reunió con Belén Esteban, que inmortalizó el momento en su cuenta de Instagram.

Hay una pregunta recurrente que le hacen estos días a Fran González: ¿que va a hacer con su premio? Una parte, al menos, será para sus padres. "Siempre que dicho que una parte del bote iba a ser para ellos. Mis padres han invertido toda la vida en mí, 29 años, y qué menos que, ahora que tienen una edad, que estén un poco más tranquilos y paren un poco el ritmo, que se lo merecen", explicaba ayer Fran, en unas declaraciones difundidas a través de la web de Telecinco.

Fue con ellos, precisamente, con los que vio el programa. Aunque en la actualidad reside en Madrid, donde cursa un máster en virología (el joven es licenciado en Biología por la Universidad de Oviedo), Fran González se desplazó esta semana a Asturias para poder ver con sus padres la emisión del programa en el que logró conquistar el "rosco". Tras la emisión, la familia González fue a celebrar el triunfo del joven en el Llagar de Colloto, según relatan los vecinos. Fran González estaba ayer por la mañana en Madrid, para cumplir con sus compromisos con la cadena que le ha hecho millonario. O casi: Hacienda se quedará con el 48% del premio logrado por el asturiano, un total de 728.000 euros. A Fran le quedan, pues, 814.000 euros "limpios". "Hay que asumirlo como buen ciudadano", aseguró al digital "El Confidencial".

Completados esos compromisos, Fran González retomó ayer sus tareas para el máster de virología. "Tengo que entregar un trabajo, estoy muy atareado", relataba a última hora de la tarde a LA NUEVA ESPAÑA.

En Colloto, el triunfo de Fran González dejó una agradable resaca. Ayer, en la localidad no se hablaba de otra cosa que no fuera el éxito de su más conocido vecino. "Me emocioné, yo creo que más que él. Lloré y todo", explicaba José Manuel Naredo, mientas brindaba por el joven con sus amigos Manuel Cima y Jesús Fernández, "El Llargu". "Estamos orgullosos de tener un vecino así", añadía Oliva García.

Los vecinos de Colloto están deseosos de homenajear a Fran por su éxito, aunque será el concursante el que invitará a sus vecinos a un pincheo, para agradecerles su apoyo. Será en primavera, tal y como transmitió la familia de Fran a un colectivo vecinal. "Es un chico muy válido, muy humano y muy capaz. Le ha dado renombre a Colloto", concluye Nuria Cuartas.