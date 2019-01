"Gané más de 250 millones de euros y ahora, un mes después, no puedo ni comer", la increíble confesión de un millonario

Es algo que siempre, sobre todo cuando llega la fecha del sorteo de la Lotería de Navidad, todo el mundo llega a pensar aunque sea durante unos segundos. ¿Qué harías si te toca la lotería? Las respuestas varían según cuales sean tanto las aspiraciones como la realidad de la vida de cada uno. Casi todo el mundo parece tener claro que dejaría de trabajar (aunque, hay que reconocerlo, para eso el premio tiene que ser más que importante). Otros se decantan por la vieja necesidad de "tapar agujeros" y pagar deudas. Pero los americanos van más allá. Su sorteo del Jackpot (similar al que hace en España la ONCE con la versión patria llamada Eurojackpot), otorga premios exagerados. El pasado diciembre, por ejemplo, un único acertante logró llevarse a casa 268 millones de dólares, unos 250 millones de euros. Ni más ni menos. Lo bueno es que en tierras americanas casi siempre acaba saliendo a la luz quién es el ganador.

En esta ocasión el afortunado salió en una entrevista en el New York Post en la que confesaba que llevaba un mes sin poder comer de la emoción. Pero ¿quién es este afortunado? Pues se trata de un hombre de 56 años natural de la zona de Brooklyn que hasta ahora trabajaba en un restaurante y que ahora no piensa volver a pisar una cocina si no es para comer. "Soy rico, soy rico, no voy a volver a trabajar en la vida", confirmó nada más conocer el premio. "No puedo ni comer, empiezo pero no puedo acabar", afirmó este hombre que creció en Jamaica.

Compró su participación en una gasolinera cerca de su casa cuando estaba llenando la furgoneta con la que trabajaba ese día en el reparto. Sus amigos escucharon en las noticias que el billete premiado había sido validado en una gasolinera y le pidieron que comprobase su número con el típico "no vaya a ser€" y fue. "Cuando le supe estaba como ¡Oh Dios mío!, salté y empecé a dar vueltas", afirmó. Después de impuestos a este ganador le quedarán unos 100 millones de euros. Es cierto que la hacienda amiercana se lleva gran parte pero lo que queda tampoco es desdeñable al fin y al cabo.

El nuevo millonario aún no se ha comprado nada después de un mes con todo ese dinero. Lo primero que quiere hacer es pagar las deudas, comprase una casa nueva y viajar a su país de origen. A buen seguro luego le seguirá quedando dinero.