Comprobar sueldazo de la ONCE los números premiados en el sorteo de hoy domingo 27 de enero de 2019

En esta noticia te contaremos dentro de unos minutos, en cuanto esté disponible de forma oficial, el número premiado en el sorteo del sueldazo de la ONCE de hoy domingo 27 de enero de 2019. Esperamos que tengas mucha suerte. Recuerda que hoy no sólo se sortea un premio en metálico. También tienes la oportunidad de ganar un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años que te solucoinará la vida. Si no has tenido suerte recuerda que en este enlace puedes consultar todos los resultados de los sorteos tanto de hoy como de días anteriores.

Recuerda que a la hora de apostar hay que tener claras dos cosas: que sólo es un juego y que si te obsesiona es un problema y que sólo debes fiarte de las fuentes oficiales a la hora de comprar y validar el boleto. En las webs oficiales tienes la oportunidad de apostar a través de internet pero te aconsejamos que acudas a tu vendedor de cofianza. Así además de apostar harás una labor social.

Puedes actualizar este enlace para ir viendo los pormenores del sorteo. También puedes compartir la noticia en redes sociales para que la vean tus conocidos. Pero, antes de nada, ¿en qué consiste el sueldazo? Pues este sorteo, como te decíamos antes, va más allá de un simple número. No es sólo un premio económico que te guardas una vez y te gastas. En este sorteo se otorga al ganador, además de un desembolso inicial, varios premios mensuales. De tal manera que el ganador del premio principal de esta especie de cupón fin de semana obtiene un premio de 300.000 euros al contado además de un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años. Es decir, consigue un millón y euro de premios. Pero aquí no acaba la cosa.

Otros premios: Este cupón fin de semana reparte además 54 premios de 20.000 euros a las cinco últimas cifras, 495 premios de 200 euros a las cuatro últimas cifras, 4.950 premios de 30 euros a las tres últimas cifras, 49.500 premios de cuatro euros a las dos últimas cifras y el reembolso, es decir, 495.000 euros de premios de dos euros a la última cifra.

Números adicionales: Además se premia con 4 premios de 24.000 euros al año durante 10 años (un sueldo mensual de 2.000 euros al mes que no está nada mal) a las cinco cifras y serie de la segunda a la quinta extracción. Es decir, tienes un premio de 240.000 euros. Y, por último pero no por ello menos importante, tienes 216 premios de 400 euros a las cinco cifras de la segunda a la quinta extracción.

Todos los premios son importantes.