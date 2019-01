La proposición por Whatsapp que tuvo que aguantar una chica que se ofrecía para trabajar de niñera

La búsqueda de trabajo a través de internet o la realización de cualquier gestión en la web se topa, en no pocas ocasiones, con comportamientos sancionables de quienes ofrecen los servicios o de quienes los buscan. No es nada nuevo. En este enlace te contamos hace tiempo la conversación que tuvo que aguantar una chica que había recurrido a BlaBlaCar para hacer un viaje en coche compartido. Esta vez la que ha sufrido una actitud machista más que criticable ha sido una joven vecina de Alicante que se ofrecía para dar clases particulares o para hacer de niñera. La propia joven, de 18 años, se definía en su anuncio como una persona "muy simpática y responsable". Estudiante de Educación Infantil quería combinar su trabajo con los estudios para así poder sacarse un dinero. Pero no fue fácil.



En el anuncio la joven daba su número de Whatsapp. Y eso fue lo que catapultó los vergonzosos mensajes que le llegaron luego. "Primero me llamó un hombre dándome unas condiciones realmente extrañas para cuidar de un niño. Tras mucho tiempo hablando con él le dije que no me interesaba y colgué. A los cinco minutos llamó y tuve que amenazar con denunciarlo para que parara, decía que iba a seguir llamándome", comienza su relato esta joven que ha hecho público su caso en un hilo de Twitter. Pero esa llamada no fue la única. Luego se encontró con otra proposición. Querían ofrecerle trabajo de modelo, quería que posara desnuda por unos 160 euros la sesión. No fue el único fotógrafo. Poco después le llegó un mensaje similar. Pero sin duda el que dejó con la boca abierta a esta solicitante de trabajo fue el tercer whatsapp.





El siguiente al menos no insistió. Pero no entiendo el hecho de ofrecerme ese trabajo cuando no es lo que pido. pic.twitter.com/7FEWK3ZeZK — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

La siguiente chica no aparentaba tener 22 para nada en su foto de perfil. Aún así, aunque los tuviera es igual de asqueroso. pic.twitter.com/AQfUcPGkIc — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

El siguiente pensé que podría venir por mi anuncio y no para otra cosa por la foto del niño y tal pero... SORPRESA! Sí venía por otra cosa.



(En los audios basicamente le digo que son unos depravados y que dejen de proponer esas cosas a chavalas de 18 años que no lo piden) pic.twitter.com/pi6wopkDZu — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Este me ha hablado hace 5 minutos y sí empieza la conversación tal cual sale. No hay nada antes. Al final le he dicho "asqueroso" y lo he bloqueado. Lo de María no lo entiendo pero esta es su foto y bueno... Su nombre xddd. pic.twitter.com/TkFfF9QEPm — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

, le confesó una joven que dijo tener 22 años pero que según la chica que relata la historia "aparentaba mucho más en su foto". Al rato volvió a llegar otro mensaje con contenido sexual por Whastapp. "He visto que buscas trabajo, pareces muy guapa, estoy buscando una chica para ser amigos especiales y vernos todas las semanas. Gratifico por cada cita con 150 euros por cita" asegura el demandante que se define comoLa avalancha de mensajes fue tal que hasta hubo quién le ofreció trabajar en el cine para adultos.le dijo un supuesto productor. La chica relata todo esto con el único objetivo de dar a conocer una realidad y parece que en parte lo está consiguiendo. Más de 5.000 personas han compartido ya en Twitter su historia que se ha hecho viral y está haciendo que muchos se planteen de verdad los problemas a los que se enfrentan las chicas jóvenes a la hora de buscar trabajo.