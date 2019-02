La discusión entre Valentín y Manu que casi deja tirados a Los Lobos de Boom

La pregunta parecía sencilla en un primer momento, pero su respuesta dio un quebradero de cabeza a los miembros de Los Lobos en ¡Booom! Fue una discusión entre compañeros la que hizo que sobre el escenario del concurso de Antena3 se produjera un pequeño encontronazo entre Manu y Valentín. Una auténtica pelea de gayos resulta finalmente con elegancia y fraternidad por todos los compañeros.

La pregunta no era otra que la formulada de la siguiente manera: "La primera retransmisión televisiva regular en color en Europa empezó con€" Las respuestas posibles eran como siempre cinco: un torneo de Wimbledon, el Festival de San Remo, una película de Paul Newman, un discurso de Churchill o una misa del gallo.

Los Lobos fueron descartando una por una las respuestas que no les eran convincentes hasta llegar a tener solo dos opciones posibles: el torneo de Wimbledon o el Festival de San Remo. Manu quería una opción y Valentín la otra. En un momento dado Manu decidió cortar por lo sano y eliminar la opción que pensaba incorrecta, el Festival de San Remo. Durante unos segundos Valentín le intentaba convencer de escoger la otra opción, pero finalmente y para bien de Los Lobos se escuchó el "bomba neutralizada" y los aplausos silenciaron la discusión entre ambos concursantes.

Fue en ese momento cuando Juanra Bonet intervino para poner paz, "pero chicos, hace tiempo que estáis discutiendo después de haber acertado, me parece insólito", dijo el presentador de Boom. "Es que le he entendido mal, de ahí la confusión", se explicó Valentín, a lo que Bonet respondió, "te has confundido y has acertado igualmente". Alberto, otro integrante de Los Lobos al ver que la discusión seguía adelante intervino para mediar entre ambos concursantes: "Manu iba a cortar la otra, pero pensábamos que la retransmisión estaría relacionada con los deportes, como sucedió en España, por ahí iban las cosas", dijo antes de que Manu sentenciara, "nada, que creíamos que era Wimbledon".

El programa de Antena3 fue ayer el concurso de televisión más visto del día al reunir a 2.580.000 espectadores. El espacio que presenta Juanra Bontet promedia el 18,5% de cuota y consigue 4,7 millones de contactos.

Los Lobos siguen haciéndose con el access-prime de la televisión nacional en abierto en una dura pugna con Pasapalabra que tras la victoria del asturiano Fran González intenta cada día arrebatarle la primera posición al concurso de Antenta3, como conseguía con el ovetense.