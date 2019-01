Uno de Los Lobos de Boom sorprende por esto que dijo en el concurso

Los concursantes de ¡Boom! no dejan de sorprender a sus seguidores por su conocimiento y también por su manera desenvuelta de explicar las cosas. Esta semana el miembro del popular equipo que está batiendo récords en el programa de Antena3 quiso apoyar de una manera significativa a todos los estudiantes de arte que pueden seguir el concurso. Así, Valentín, explicó su particular manera de entender la pintura y las artes en general. "Hay que probar, con lo que sea y como sea, aunque no salgan cosas interesantes. Ese es el camino", dijo el concursante.

Valentín admitió que su incursión en la pintura vino dada por la admiración que profesa hacia Antoni Tàpies, uno de los principales exponentes a nivel mundial del informalismo y la pintura matérica. El catalán utilizaba para sus obras materiales que no están considerados como artísticos, sino más bien de reciclaje o de desecho, como pueden ser cuerdas, papel o polvo de mármol. Algo así es lo que hacía Valentín cuando plasmaba sus obras, "no solo se pinta sobre óleo, el artista puede hacerlo también sobre cerámica, cartón, incluso he usado estropajos o cuerdas. Creo que no hay que respetar los materiales y tampoco los conceptos. El artista debe atreverse a romper con todo", explicó Valentín Ferrero.

El concursante quiso también explicar que, aunque parezca que la investigación no lleva al artista a ningún sitio interesante a veces si lo hace y es ahí donde el artista tiene que disfrutar. "El camino siempre es interesante para el artista", dijo Ferrero.

Valentín, que forma parte del equipo de "Los Lobos", suman jornada a jornada cada vez más fieles ante el televisor. Si bien Ferrero es un apasionado de las artes plásticas otros son aficionados al cine, como es el caso de Zapata que además ejerce como portavoz del equipo. Esta misma semana el concursante estalló con una situación que vivió en persona en el metro de Madrid y exclamó que era una vergüenza.

Los Lobos han conseguido llegar hasta un bote de 3.575.000 euros, pero aún no se han hecho con el que sería el premio más grande del programa. El anterior premio, repartido durante el mes de junio de 2016, se lo llevaron Los Rockampers quienes se fueron del concurso ¡Boom! con 2.326.500 euros.

"Los Lobos" están cada vez más cerca del gran premio final, pero en los últimos días han sufrido mucho para no ser expulsados del concurso en varias ocasiones y se han salvado de la quema por la mínima.