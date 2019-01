La aplaudida respuesta de un bombero asturiano para quienes piden el Princesa de Asturias para la Brigada de Salvamento Minero

"No nos deis el Princesa de Asturias, ahorraros el coste del evento y el banquete posterior", comienza José Manuel Rodríguez su mensaje en su cuenta de Facebook. Y es que desde que la Brigada de Salvamento Minero participara en el rescate del pequeño Julen no dejan de llegar mensajes que piden para los trabajadores un reconocimiento público por parte de las instituciones y del pueblo de Asturias como es el de los Premios Princesa. Rodríguez pide que a los mineros "y los que vengan detrás" se les dé "un futuro digno y una salida laboral" y todo para que "Asturias no se convierta en un geriátrico subvencionado".

El bombero colgó su mensaje en su perfil y desde el pasado 26 de enero no deja de cosechar aplausos y comentarios de apoyo. El escrito ha sido compartido ya por más de 40.000 personas y ha sumado algo más de 2.600 comentarios.

Sus palabras han recibido decenas de muestras de apoyo llegadas de toda España. La mayoría de comentarios ve en la mirada de José Manuel un reflejo de su postura. En el mensaje, Rodríguez, explica que a la Brigada de Salvamento Minero se le debe "dar una oportunidad de sobrevivir y que perdure para siempre su profesionalidad, oficio y entrega".

Las palabras de Rodríguez suman además una petición para que la labor de los bomberos sea más fácil y así mejore su servicio y no es otra que la de otorgarles más "medios humanos y materiales dignos y que no tengan que seguir jugándose la vida actuando con dotaciones de 3 personas en pleno 2019".

La crítica del bombero ha calado en los mensajes de quien le ha leído y espera que se deje de tratar al ciudadano "como a un borrego" ya que vive "bombardeando a todas horas con el serial que toca, y poniéndole una máscara que no le deja ver la realidad". El final del mensaje en el que José Manuel Rodríguez explica su postura no podía ser más escueto y directo: "no, el Princesa de Asturias es lo que menos falta hace", dice el bombero.

La llamada de atención de Rodríguez sobre los problemas que a su juicio tienen los profesionales que deben cuidar, servir y proteger al resto de ciudadanos, ha sido uno de los mensajes que más han volado en los últimos días en las redes sociales y parece que a medida que pasa el tiempo logra tener aún más éxito.