Se casa Rafa Nadal: Así será la boda del tenista y Mery, su novia de toda la vida

Hay que apuntar la fecha: otoño. Será cuando España entera se vaya de boda. Se casa el novio o marido que todas quieren tener, el hijo envidia de todas las madres, el yerno deseo de todos los suegros, el primo o hermano ideal del que presumir en cualquier situación€ Sí, se casa Rafa Nadal. Por fin. Lo anuncia "Hola" a todo trapo en su portada con una foto del tenista y su novia de toda la vida, Mery (Xisca, de María Francisca, para la mayoría, aunque la chica pelea por cambiar el nombre con el que se la conoce) Perelló. Han cortejado por medio mundo durante 14 años y ahora sellarán su noviazgo en el altar. La revista da detalles de la "romántica" petición de mano y repasa su historia de amor, que también podría ser la historia deportiva de Nadal y de todos los torneos que ha ganado, pues allí siempre está Mery.

Poco se saben de los detalles de una boda por la que a buen seguro desfilarán numerosos famosos, entre ellos, algunos de los mejores tenistas del mundo y quizás algún miembro de la Familia Real, con la que el tenista mantiene una buena amistad. "Hola" sí que desvela que Rafa y Mery decidieron casarse ya en mayo del año pasado. Y si había alguna duda de su discreción, ésta queda probada: no se filtró nada de nada. Ni ellos, ni sus familiares y amigos soltaron nada. El compromiso fue en Roma, poco después de una entrevista con el tenista (también en "Hola") en la que éste confesaba su deseo de formar una familia y ser padre. Todo indica que esto llegará después del enlace, al que ambos llegan ya treintañeros: ella con 31 y él con 33 años.

Perelló, que cursó estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universitat de les Illes Balears y realizó sus primeras prácticas en Endesa, también trabajó en el departamento de marketing de Mapfre y, según comentaban sus compañeros, en su perfil profesional se desenvuelve con mucha profesionalidad.

En la actualidad María Francisca Perelló, Mary como la llama Nadal, se ha convertido en una pieza clave en la vida del deportista; es directora de Proyectos de la Fundación Rafa Nadal y, además, siguen al tenista en los torneos siempre que puede.

Letizia, una reina rockera con sus hijas muy crecidas

Al detalle analiza también "Hola" el último modelo que ha lucido la Reina Letizia en una salida privada con sus hijas. Cuentan que la monarca "sorprende por su estilo rock" y que Leonor ha incorporado el blazer a su armario. Si algo queda claro en la foto de las tres, por la calle, es que tanto la Infanta Sofía como la Princesa de Asturias han crecido y mucho. La revista también incluye en portada una llamada sobre un documental inédito sobre la vida del Rey Juan Carlos con sus "confesiones más personales".



Trío de televisivas en "Lecturas", centrada como siempre en las andanzas de los presentadores de "Sálvame" y toda su pandilla. Abre la portada Isa "Chabelita" Pantoja, que concede una entrevista para hablar de las adicciones de su hermano Kiko "Paquirrín" Rivera. Y dos reseñas más: una para Belén Esteban, que ha dado la puntilla a su exrepresentante Toño Sanchís, de quien acaban de subastar su casa; y otra para Terelu Campos, que tendrá su propio programa.

La asturiana Lara Álvarez ya no tiene el corazón libre. Lo cuentan en "Semana", que ilustra la portada con una foto de la gijonesa junto a Daniel Miralles, de 34 años y su profesor de baile. Ambos pasean por la calle de la mano e incluso se dan algún beso, ajenos a las cámaras de los fotógrafos. Dos noticias poco alegres completan la primera página de "Semana": la muerte de Paloma Gómez, la eterna "Valentina", que deja un hijo con el actor Jorge Sanz; y el aborto natural de Irene Rosales, nuera de Isabel Pantoja.

De mudanzas va la portada de "Diez Minutos". La de María Teresa Campos, que abandona su chalé para irse a un piso de alquiler. Se ve que no entran todos sus muebles en esta última residencia, por lo que la presentadora ha subastado algunos. Pablo Motos también se apunta a la mudanza y estrena casa en Madrid. No de mudanza, pero sí de cambio estético está Antonio David Flores, ex de Rociíto, quien se ha hecho un implante capilar (hay foto que lo constata sin lugar a dudas). Y la revista remata con una reseña de la noticia que ha tenido en vilo a España en las últimas semanas: la muerte del pequeño Julen en el pozo.