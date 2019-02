Eurojackpot comprobar resultado del viernes 1 de febrero en los sorteos de la ONCE

La combinación ganadora en el Eurojackpot de hoy viernes 1 de febrero de 2019 aún no está disponible pero te la contaremos en esta misma noticia. Recuerda que se trata de un juego en el que participan varias organizaciones en toda Europa y que tiene como objetivo recaudar dinero para distintas causas. En este sorteo (muy similar al que se hace en Euromillones con las empresas públicas), se dan grandes premios en todo el continente. Si no has tenido suerte y no te ha sonreído la diosa fortuna no te preocupes. En este enlace tienes todos los resultados de los sorteos del día (y los de días anteriores para que puedas comprobar). Puede que en alguno hayas tenido un poco más de fortuna.

Como siempre te recordamos a la hora de apostar hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales: la primera es que tienes que hacerlo para divertirte. Si no te lo pasas bien no es un juego. Y si no es un juego es una obsesión y no merece la pena.



La segunda advertencia es que siempre debes apostar y comprobar tus décimos con un lotero de confianza. Recuerda, sobre todo a la hora de trabajar en internet, que es más que importante que te fíes sólo de fuentes oficiales. En la red hay demasiado "amigo de lo ajeno" que trata de hacerse con dinero de otros.

Cómo se juega: Como ya te decíamos antes si estás familiarizado con la lotería de EuroMillones te será más fácil aprender cómo jugar en el formato de juego de EuroJackpot, puesto que estas dos loterías son muy similares. En un boleto que puedes comprar siempre a tu comprador de confianza (también en estancos y gasolineras y puntos de venta de la ONCE) de EuroJackpot hay 6 columnas y cada columna se corresponde con una apuesta. Para completar correctamente una apuesta, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles del 1 al 10.

Cuantos más números y soles aciertes, mayor será el premio que obtengas. Además del premio de primera categoría que es el más jugoso de todos, existen otras 11 categorías de premio más. Si estás interesado en aumentar tus posibilidades de ganar un premio no compartido en EuroJackpot, es otra forma, es aconsejable que selecciones números que estén por encima de la cifra 31. De esta forma, aumentarás considerablemente tus opciones de obtener un premio sin tener que compartirlo con otros jugadores. Esto se debe a que muchos de los jugadores de lotería seleccionan fechas de calendario en su boleto de lotería. (Si quieres ver el cuponazo lo tienes en este enlace).

Qué premios se reparten. Los premios de EuroJackpot, sorteo de la ONCE, especialmente el premio correspondiente a la primera categoría, pertenecen a los mayores premios de lotería de Europa. Concretamente los premios de Eurojackpot son, tras los premios de Euromillones, los más altos de Europa. El bote mínimo semanal establecido para todos los que participan en este juego cada viernes es de 10 millones de Euros. Además, el bote aumenta cada semana en caso de no existir un ganador del premio de primera categoría. Cuanto más alto sea el bote del premio de la primera categoría, más jugadores participan esa semana en el sorteo de Eurojackpot. El bote en juego aumenta cada semana hasta que un ganador consigue hacerse con el bote. (Aquí puedes ver el euromillones de hoy vienres). El concepto de la lotería de Eurojackpot es que más jugadores obtengan más premios que en la lotería de Euromillones. Así que mucha suerte.