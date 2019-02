Consulta el resultado de El Sueldazo (Cupón) de la ONCE de hoy domingo 3 de febrero de 2019

Consulta el resultado de El Sueldazo (Cupón) de la ONCE de hoy domingo 3 de febrero de 2019

Esta noche tenemos sorteo del Cupón de la ONCE que los fines de semana se transforma en el Sueldazo de la ONCE. Hoy domingo 3 de febrero de 2019 te contarmos aquí mismo los números agraciados con esos premios que pueden hacerte millonario. Estaremos muy atentos para acercarte la suerte, pero si necesitas consultar algún otro sorteo de los realizados en los últimos días puedes hacerlo en nuestra sección de sorteos: Bonoloto, Cupón de la ONCE, Euromillones...

Deseamos que tengas mucha suerte en el sorteo de esta noche de El Sueldazo de la ONCE y si no ha sido así tienes que saber que mañana tienes una oportunidad de nuevo con El Sueldazo y a partir del lunes con el Cupón diario de la ONCE. ¡Mucha suerte!

Otros premios.

Este cupón fin de semana reparte además 54 premios de 20.000 euros a las cinco últimas cifras, 495 premios de 200 euros a las cuatro últimas cifras, 4.950 premios de 30 euros a las tres últimas cifras, 49.500 premios de cuatro euros a las dos últimas cifras y el reembolso, es decir, 495.000 euros de premios de dos euros a la última cifra. (Ayer se celebró el Sueldazo y puedes verlo aquí).

Números adicionales.

Además se premia con 4 premios de 24.000 euros al año durante 10 años (un sueldo mensual de 2.000 euros al mes que no está nada mal) a las cinco cifras y serie de la segunda a la quinta extracción. Es decir, tienes un premio de 240.000 euros. Y, por último pero no por ello menos importante, tienes 216 premios de 400 euros a las cinco cifras de la segunda a la quinta extracción.

Todos los premios son importantes pero recuerda cuando te enfrentes a un sorteo que tienes que tener en cuenta dos cosas: que si no te diviertes y tienes adicción tienes que buscar ayuda porque entonces ya no es un juego y que es importante que compres los boletos en tiendas autorizadas, sobre todo si apuestas a través de internet. (Aquí tienes las noticias del cupón de la ONCE).