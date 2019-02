Un hombre mata a un puma con sus propias manos en Estados Unidos

Dicen que hacer deporte alarga la vida y que si además lo hacemos al aire libre conectamos con la naturaleza. Eso mismo debió pensar un vecino del condado de Larimer, en Estados Unidos, cuando decidió salir a correr por las montañas de Colorado.



Según el relato del estadounidense, el pasado lunes 4 de febrero decidió hacer footing por los senderos de West Ridge, cuando en un momento dado sintió que alguien o algo le perseguía. Sin poder darse la vuelta un puma le atacó por la espalda y fue directamente al cuello de la víctima, que ha pedido no ser identificada. Durante el ataque el hombre logró zafarse del puma y alejarse lo suficiente para después abalanzarse sobre el animal y con sus propias manos asfixiar al "león de montaña".



Tras el ataque el corredor pudo entonces abandonar el lugar de los hechos y trasladarse a un hospital local para ser atendido de las heridas. "Los ataques de pumas no son comunes en Colorado y es desafortunado que los instintos de caza de estos animales fueran provocados por el corredor", dijo Ty Petersburg, gerente de área de vida silvestre de Colorado Parks y Vida Salvaje. "Esto podría haber tenido un resultado muy diferente".





Horsetooth Mountain Open Space and Soderberg trailheads are closed due to the mountain lion attack on a trail runner Monday afternoon. Stay tuned to @CPW_NE for updates on the incident. #LCTrails https://t.co/idgyv5aSr7 — Larimer County DNR (@LCDNR) 5 de febrero de 2019

We've stepped up patrols at Horsetooth Mountain Open Space following yesterday's incident between a mountain lion & visitor. Remember you're recreating in lion habitat when you visit Horsetooth Mountain. Tips if you encounter a lion: https://t.co/x9F6MRQ42c #HTMOS @CPW_NE pic.twitter.com/m3amq0DxLU — Larimer County DNR (@LCDNR) 5 de febrero de 2019

El corredor sufrió lesiones graves, pero no mortales como resultado del ataque. Cuando los oficiales de vida silvestre buscaron en el área del sendero recorrido por el hombre, se encontró el cuerpo de puma y varias pertenencias de la víctima. El animal ha sido llevado al laboratorio de salud depara efectuársele una autopsia.", dijo, gerente de ladeEste tipo de ataques no son frecuentes y en el último siglo solo hay que lamentar la muerte de 20 personas en todo. En los últimos 30 años,, ha tenidocomo resultado de ataques de pumas y tres muertes.Pese a que los ataques no son habituales las autoridades han dado variaspor si este episodio se produce de nuevo.— No te acercarse al animal, especialmente a uno que se está alimentando o con gatitos.. Dales una manera de escapar.— Mantén la calma cuando te encuentres con uno.. Muévase lentamente y nunca le dé la espalda.— Deténgase o retroceda lentamente, si puede hacerlo de manera segura.. Enfréntate al león y ponte de pie.— Haz todo lo que puedas para parecer más grande.. Abre tu chaqueta si llevas una. Si tiene niños pequeños con usted, protéjalos levantándolos para que no se asusten y corran.— Si el puma se comporta de manera agresiva,. Agite sus brazos lentamente y hable con firmeza. Lo que quiere hacer es convencer al animal de que no eres una presa y que, de hecho, puedes ser un peligro para él.— Contraataca si él va hacia usted. Los pumas han sido expulsados por una presa que se defiende. Las personas que han sobrevivido se han defendido con rocas, palos, gorras o chaquetas, herramientas de jardín y sus propias manos con éxito. Recomendamos apuntar a los ojos y la nariz ya que estas son áreas sensibles.