Feten, de lo mejor de la cultura española

"El sentido último de Feten es que los niños disfruten". Lo dijo ayer la directora de la Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas, Marián Osácar, que presentó los contenidos de una cita gijonesa que se ha convertido en la referencia española del sector y en una de las más importantes de Europa. La vigésima octava edición de Feten, que alzará su telón el próximo sábado 16 con la jornada llamada "preferia", vuelve a batir récords: ochenta y seis compañías de nueve países (están representadas casi todas las comunidades autónomas españolas, con una notable participación asturiana: catorce grupos), y más de doscientas representaciones programadas que ocuparán durante una semana hasta catorce escenarios y espacios de Gijón. Y lo hará con un importante aval. La feria teatral gijonesa, "Asturiano del Mes" del pasado marzo -el galardón que concede LA NUEVA ESPAÑA-, es la actividad cultural asturiana mejor valorada en el último "Observatorio de la Cultura".

La Fundación Contemporánea, que elabora ese informe con consultas a mil expertos, dio a conocer ayer los resultados de 2018: Feten está entre las mejores actividades culturales españolas.

Los organizadores de la cita, un veterano equipo muy cohesionado después de años de compartir sueños y afanes, no se obsesionan con la carrera de las cifras. Están convencidos, no obstante, de que superarán los 42.771 espectadores del año pasado si el tiempo acompaña. Los niños no sólo disfrutan y se acercan al teatro como gran género vivo. Hasta catorce compañías han elegido Feten para el estreno absoluto de sus propuestas. Los organizadores han tenido que hacer un doloroso tamizado para la confección del programa: setecientas cincuenta y cinco propuestas llegadas de veintisiete países han quedado fuera. Es el año que más peticiones hubo para estar en Gijón: ochocientos cuarenta y uno montajes.

Feten tiene en su vigésima octava edición un presupuesto de 323.000 euros, 15.000 más que en 2018 pese a la prórroga de las cuentas municipales gijonesas, según datos que dio ayer la concejala de Cultura, Montserrat López. "Es un auténtica fiesta y esperamos que la programación satisfaga a los espectadores", añadió. Las compañías teatrales saben que es importante estar en Gijón, donde se cierran buen número de contrataciones. Es una feria, no se olvide. Están confirmada la asistencia de setecientos profesionales del sector, con muchos programadores.

El equipo de Marián Osácar apuesta por hacer de Gijón un multiescenario en el que se combinan los espectáculos de sala (del teatro Jovellanos al Centro Antiguo Instituto, la Antigua Escuela de Comercio, el museo Nicanor Piñole, el Ateneo de La Calzada o los centros municipales de Pumarín-Sur, El Llano y La Arena) con los colegios (el Melchor de Jovellanos) y las plazas y calles (Instituto, Seis de Agosto, Paseo de Begoña y Corrida). "Pese a que llueva, asumimos ese riesgo y seguimos apostando por la calle", señaló la directora. Y habrá representaciones incluso en el Hospital de Cabueñes, donde estará el sábado 16 la compañía aragonesa "Titiriteros de Binéfar" con "Chorpatélicos". "Es un espacio más y queremos te los niños ingresados tambiñen disfruten", dijo Osácar.

Feten ha programado espectáculos con todas las disciplinas y tendencias: del circo o los títeres, a las piezas con nuevas tecnologías. Se celebrarán además numerosas actividades complemetarias: juegos, debates o sendas instalaciones de "Galiot Teatre", "Le Guignol Orthopédique", "Cía Minimons" y "Ferroluar" en la Escuela de Comercio. "Títeres Etcétera" es la responsable de la exposición que se verá en el Antiguo Instituto: "De la caverna al cine: un viaje por el mundo de los títeres". Y una esperada presentación, la de la "Enciclopedia de la Marioneta: un tesoro al alcance de todos".