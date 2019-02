Lo que desvela de tu personalidad la forma como escribes la 'x'

Aunque cada vez escribimos menos a mano, todavía hay momentos en los que tiramos de lápiz o boli para crear palabras con esa forma única e impersonal con la que solo cada uno puede hacerlo. La escritura nos identifica y, según los grafólogos, dice mucho de nosotros.



Con el análisis de la escritura manual se ha intentado muchas veces explorar en la personalidad de los individuos, tratando de desentrañar mediante los trazos que dibujamos las características que nos definen.



Con esta idea, hace solo unas semanas se convirtió en viral en las redes sociales un debate sobre la forma en la que escribimos la 'x'. ¿Qué trazo marcamos primero?, ¿lo hacemos siempre de arriba abajo o de abajo arriba?, ¿o alternamos la trayectoria de cada raya? En total, la letra se puede formar de ocho formas diferentes.





Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P