Agenda cultural de Asturias

Oviedo

01 San Juan de Mata, en Bueño. Último día de las fiestas de San Juan de Mata en Bueño (Ribera de Arriba), con pasacalles con la banda Union Musical del Principado, a las 11.30 horas, seguido de un concierto junto a la capilla; a las 12.45 misa y procesión y nuevo concierto de la Unión Musical del Principado. A las 14.00 horas vino español, a las 18.00 entrega de premios a los ganadores de los concursos de las fiestas y a las 19.00 teatro con el grupo dramático de la localidad.

Disc Golf. Hoy acaba el IV Open de España Torneo Internacional de Disc Golf, que se desarrolla en el parque Purificación Tomás desde las .

Banda de Música. Concierto de la Banda de Música "Ciudad de Oviedo", en el ciclo "Conciertos de invierno", hoy a las 19.00 horas en el auditorio Príncipe Felipe (plaza del Fresno). Entrada libre.

Cine. Hoy, en el ciclo de cine Radar, a las 19.30 horas en el teatro Filarmónica (calle Mendizábal), proyección de "Cayo Largo (Key Largo)", de John Huston. Entrada libre.

Carrera. Séptima edición de los 10 Kilómetros entre Oviedo y Caldas, la carrera organizada por el campeón paralímpico asturiano Alberto Suárez. Participarán unos 1.200 deportistas, entre ellos una decena de atletas con discapacidad. La prueba comenzará a las 10.30 horas en la plaza del Fresno y acabará en el Gran Hotel Villa Termal de Las Caldas.

Centro

Cortometrajes, en Siero. El Teatro Auditorio de Pola de Siero acogerá una proyección de cortos asturianos la semana que viene. La actividad, enmarcada en los ciclos de Laboral Cinemateca Ambulante, se llevará a cabo el martes, a las 20.00 horas. Entrada libre.

Las Cuencas

Toponimia. La Asociación Cultural Camín de Mieres organiza unas jornadas sobre la Toponimia de Montaña, mañana a las 19.30 horas en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta (calle Manuel Llaneza). Entrada libre.

Cine. Proyección de "The mountain between us", de Hany Abu-Assad, mañana a las 19.00 horas en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta (calle Manuel Llaneza). Entrada libre.

Avilés y comarca

Cine. La sala Cine del Centro Niemeyer proyecta, en un segundo pase, a las 20.00 horas, la película "La sociedad literaria y el pastel de piel de patata", dirigida por Mike Newell y protagonizada por Lily James, Michiel Huisman, Glen Powell, Jessica Brown Findlay, Matthew Goode, Tom Courtenay, Penelope Wilton y Tim Ingall. Proyección en versión original subtitulada al español. Entradas a 5 euros.

Patinaje. Clases gratuitas de patinaje, de 12.00 a 14.00 horas, en el colegio de Versalles (calle Reconquista, 25). En caso de lluvia o condiciones meteorológicas adversas, se desarrollarán únicamente en el colegio público Versalles. Los asistentes deben disponer de patines, protecciones y casco como elementos imprescindibles.

Proyección. II ciclo "La ventana de la Factoría": Paisajes del Antropoceno. Proyección de "Paco Nadie" desde la fachada principal de la Factoría Cultural (Avenida de Portugal, 13). De lunes a domingo de 18.30 a 00.30 horas.

Fotografía. Exposición retrospectiva "Como todos los días", de la fotógrafa iraní Shadi Ghadirian. Comisariada por Mario Martín Pareja y formada por medio centenar de fotografías, explora las series más controvertidas de esta artista sobre la mujer iraní. Permanecerá abierta hasta el 31 de marzo, en el vestíbulo del auditorio del Centro Niemeyer. Hoy se puede visitar de 11.00 a 14.00 horas, y de 16.00 a 19.00 horas. Entradas a 4 euros.

Centenario. El Museo de la Historia Urbana de Avilés (calle de la Ferrería, número 35), acoge "Cien años aprendiendo: colegio público Sabugo 1918/19-2018/19", que recoge la historia centenaria del más antiguo centro escolar de Avilés. La muestra refleja la construcción del colegio y su evolución antes y después de la Guerra Civil, el franquismo y bajo los distintos sistemas educativos que se han sucedido en la democracia. Hoy se puede visitar de 11.00 a 13.30 horas.

Gijón

Mercado. En la Plaza Mayor se celebra una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico de Gijón. De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Visita guiada. En el Museu del Pueblu d'Asturies, visita guiada de 12.00 a 14.00 horas, un recorrido por el museo para descubrir el modo de vivir en la sociedadtradicional asturiana.

Cine. Nueva sesión de Laboral Cinemateca, con la proyección del filme "Atardecer". En el Paraninfo de la Laboral, a las 19.00 horas. El precio de la entrada es de cuatro euros.

Teatro. En la Laboral, representación de la obra "Sueños de arena" a cargo de la compañía "Ytuquepintas". Se trata de una obra para niños a partir de cuatro años y la entrada cuesta ocho euros. La representación tendrá lugar a las 17.30 horas.

Botánico. Visita guiada de dos horas de duración y gratuita con el precio de al entrada, guiada por el Colectivo Ornitológico "Carbayera del Tragamón" para conocer y aprender a identificar las más de 90 especies de aves que viven y anidan en este espacio. Empieza a las 10.30 horas.

Occidente

Teatro, en Vegadeo. El grupo de teatro "Rosario Trabanco" actúa hoy en Vegadeo en el marco de los XXII Encuentros Teatrales del instituto Elisa y Luis Villamil, a partir de las 18.00 horas.

Oriente

Espacio Joven. La iniciativa de ocio juvenil alternativo Espacio Joven organiza hoy una actividad con el juego de cartas denominado "Dobble, un juego de cartas en el que se trabajan las funciones cognitivas y los problemas de atención. Espacio Joven está destinado a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años y tiene lugar en las instalaciones del Aula del Mar ubicadas en la zona de las Marismas de 18.00 a 22.00 horas. La entrada es libre.

Jornadas gastronómicas de la caza, en Piloña. Trece establecimientos participan en las jornadas gastronómicas de la caza de Piloña, ofreciendo menús a 25 euros por persona, tapas y pinchos especiales.

Jornadas gastronómicas de la matanza, en Amieva y el Alto Sella. Cinco restaurantes de Amieva y el Alto Sella ofrecen un menú degustación con nueve platos en los que la carne de cerdo es el ingrediente principal. El precio es de 27 euros por comensal y 13 euros para los niños.