Gil Parrondo protagoniza una exposición en Laboral Cinemateca

El director artístico asturiano Gil Parrondo (Luarca, 1921-Madrid, 2016) protagoniza la exposición "La magia de lo efímero". Una muestra en la que se reúnen diversas piezas y materiales originales que no son fácilmente accesibles para el público general, y que se podrá visitar en Laboral Cinemateca entre el 6 de marzo y el 21 de abril, con entrada gratuita. Los visitantes a la muestra, organizada por el Gobierno del Principado de Asturias y comisariada por Óscar Sempere –colaborador, amigo personal del artista y gran conocedor de su trabajo- e Ima Parrondo Álvarez-Insúa, hija de Gil Parrondo, podrán contemplar un Oscar y dos Premios Goya concedidos al asturiano, además de varios elementos personales y su mesa de trabajo, bocetos originales, dibujos, planos constructivos, fotografías, cuadernos de viaje y fotogramas de películas que sintetizan el proceso creativo y los planteamientos estéticos del artista y su particular concepción de la Dirección Artística Cinematográfica.

Gil Parrondo, Medalla de Plata del Principado en 2003, fue un trabajador incansable cuya trayectoria profesional comienza en la década de 1930 y que abarca 75 años. Ha sido el único español en ganar dos Premios Oscar de Hollywood, por su trabajo en Patton (1969) y en Nicolás y Alejandra (1971) ambas dirigidas por Franklin J. Schaffner. Cuenta además en su haber con una nueva nominación a este galardón -por Viajes con mi tía (1972) de George Cukor- y con cuatro Premios Goya a la Mejor Dirección Artística por sus escenografías en Canción de cuna (1994), You´re the one (una historia de entonces) (2000), Tiovivo c. 1950 (2004) y Ninette (2005), todas dirigidas por José Luis Garci.

La larga y fructífera carrera artística de Parrondo comprende un inmenso periodo a caballo entre dos siglos, desde 1939 a 2016, lo que la convierte en un fiel testimonio de los últimos 75 años de la Historia del Cine y su evolución artística. En ese tiempo, fue creador de la atmósfera de más de 230 películas entre las que destacan sus colaboraciones en obras tan reconocidas comode Orson Welles (1954),de Stanley Kubrick (1960),(1962) o(1965) ambas de David Lean.

Bocetos originales, dibujos, fotografías, cuadernos de viaje y fotogramas de películas acompañados por algunas páginas manuscritas de sus diarios personales, prensa de la época, pinturas, contratos de trabajo o la correspondencia mantenida con la Academia de Hollywood guiarán a los visitantes que descubrirán en esta muestra, de forma clara y directa, la trayectoria vital y laboral del artista a través de los diferentes bloques temáticos que la conforman y que sintetizan los planteamientos estéticos del asturiano.