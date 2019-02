La productora asturiana Zebra hará una serie sobre "El Cid" para Amazon

Amazon Prime Video prepara dos nuevas series españolas: 'El Cid', producida por Zebra Producciones, presidida por el asturiano José Velasco, y escrita por Luis Arranz y Adolfo Martínez, y 'La Templaza', basada en la novela homónima de María Dueñas y producida por Atresmedia Studios. Además, la plataforma ha anunciado próximas series y nuevas temporadas, que serán producidas en Reino Unido, Alemania, Italia, India, Japón y México.

La producción de 'El Cid' arrancará en 2019 y se lanzará en más de 200 países en todo el mundo. Esta serie abordará la figura de la leyenda española desde una perspectiva contemporánea y retrata a un hombre atrapado entre dos mundos y dos culturas. Ya en 1961, Anthony Mann llevó la figura de El Cid a la gran pantalla en un filme protagonizado por Charlton Heston y Sophia Loren.

El otro proyecto que prepara Prime Original español es 'La Templanza', una historia de amor dramática ambientada en la década de 1860 en que se desarrolla en México, Cuba, Londres y España. También comenzará su producción en 2019 y llegará a más de 200 países.

En cuanto al resto de títulos anunciados, destaca 'The Power' (Reino Unido), un thriller global contemporáneo escrito y creado por la galardonada autora británica Naomi Alderman, basado en su galardonado best-seller. Reed Morano ('The Handmade's Tale') ejercerá como productor y director.

La producción alemana 'Wir Kinder vom Bahnhof Zoo'(Alemania) es otra de las producciones que prepara Amazon. Basada en el controvertido libro autobiográfico de 1978 del mismo nombre, esta nueva serie cuenta la historia de Christiane F. y sus amigos disfuncionales, adolescentes que caen en el mundo de las drogas de la década de 1970 en la parte oeste de Berlín. Será dirigida por Philipp Kadelbach ('Perfume', 'Generation War', 'SS-GB').

Amazon Prime Video también prepara 'Bandish Bandits' (India), un musical romántico creado por Still and Still Media Collective. Dirigido por Anand Tiwari y escrito por Amritpal Singh Bindra, 'Bandish Bandits' es una historia de amor joven y dinámica entre Radhe, un cantante clásico indio experto encadenado por siglos de tradición, y Tamanna, una estrella del pop de espíritu libre que compensa su talento mediocre con sus habilidades como intérprete experimentada.

Asimismo, también prepara la serie mexicana de crímenes 'El Presidente', inspirada en los personajes y sucesos reales detrás del escándalo de corrupción 'FIFA Gate' de 2015. La serie explora el escándalo desde el ángulo de un presidente de un club de fútbol chileno de poca monta que surge de la oscuridad para convertirse en una persona clave en una conspiración de soborno de 150 mil millones de dólares.

Por otro lado, la también mexicana 'Como sobrevivir soltero' es la versión ficticia de la vida del actor mexicano Sebastián Zurita y un grupo de amigos millenials, todos desafortunados en el amor. La serie, ambientada en la Ciudad de México, explora los altibajos de lo que es ser soltero y buscar el amor en una cultura machista mexicana que está evolucionando rápidamente.

Asimismo, entre las series que prepara Amazon destaca 'The Bachelorette' (Japón), un reality en el que los roles de género se invierten y las mujeres se colocan en el asiento del conductor cuando una Bachelorette se embarca en un viaje para encontrar a su futuro esposo entre un grupo de participantes masculinos.

Además, Amazon ha dado a conocer las próximas temporadas de series como la india 'Mirzapur', que regresa con su segunda temporada; la japonesa 'Hitoshi Matsumoto Presents Documental', con su séptima entrega; la mexicanas 'LOL: Last One Laughing' y 'Diablo Guardián', ambas vuelven con su segunda temporada; y la británica 'The Grand Tour', con su cuarta entrega.