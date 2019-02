JAIME MAYOR OREJA | Exministro, impulsor de la plataforma cultural "One of Us"

"Hemos hecho del dinero nuestro principal referente, es el fracaso de una generación"

"Europa sufre una crisis de civilización fruto de la comodidad y de la decadencia moral; nos hemos olvidado de cómo vivían nuestros abuelos"

oviedo, f. torre

15.02.2019 | 23:12