Esta es la razón por la que los concursantes de GH Dúo se han enfrentado a Antonio Tejado

El programa de Cazamariposas ha revelado esta tarde una secuencia inédita en lo que va de GH Duo. Nadie se lo podía imaginar, pero la convivencia está apunto de estallar por culpa de la comida. Los habitantes de la casa de Guadalix están muy enfadados con uno de sus compañeros, Antonio Tejado y el motivo no es otro que la lista de la compra que ha realizado el ahora novio de María Jesús Ruiz.

Los hechos se remontan al día en que Tejado era el encargado de realizar la lista con la que durante toda la semana se podrán alimentar todos los habitantes que quedan en la casa. Al sevillano no se le ocurrió otra cosa que comprar once barras de mortadela para disgusto de sus compañeros de casa. La cosa no se queda ahí si no que a raíz de esa lista de la compra el resto ha comenzado a robar la comida y así han dado comienzo los verdaderos "Juegos del hambre".

Uno de los más enfadados y a quien ha salpicado esta polémica casi sin quererlo ha sido a Kiko Rivera. El hijo de La Pantoja se preguntaba "qué vamos a hacer con tanta mortadela". La primera en quejarse ha sido Raquel Lozano. "No me voy a pelear por un yogur, pero es que el que falta tenía mi nombre. Cuando llegue el día tendré que pedir que por favor no se roben yogures", exclamaba.

Alejandro Albalá era otro de los que se quejaba del pillaje, "a mí me falta uno de fresa", dijo el concursante que ahora se ha quedado cojo tras la salida de Sofía Suescun. A todo esto, María Jesús Ruiz no ha entrado en la elección de la lista de la compra del que ahora podríamos decir que es su pareja, Antonio Tejado, pero si que se ha quejado de los robos. "Que se robe comida me parece muy fuerte", dice Ruiz.

Si decimos que uno de los personajes señalados es Kiko Rivera es porque sus compañeros así lo hacen. Kiko no participa, según sus compañeros, de la manera en que tenía que hacerlo en las pruebas y muchos creen que esto es debido a la falta de comida. Por eso le señalan como uno de los "ladrones" de yogures con etiqueta nominal de las neveras.

Esta semana el programa avanzará quien ha sido el ladrón y todo apunta a que este hecho marcará el devenir del programa y las nominaciones de esta misma semana. Fortu ha sido el último expulsado, pero el ladrón de yogures podría ser el próximo.