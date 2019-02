Gijón se lleva un segundo premio de la Bonoloto

La Bonoloto deja un segundo premio (cinco aciertos y el complementario) en Gijón, en la administración número 29 situada en la avenida Gaspar García Laviana. El número premiado ha sido: 26, 30, 36, 14, 45 y 17. El complementario es el 2 y el reintegro el 4. El premio unitario para la segunda categoría es de 67.251,79 euros. En total, han sido premiados tres boletos sellados, además de en Asturias, en Huesca y Alicante.



De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto. De haber un único acertante podría ganar 2.300.000 euros.



¿Cómo se juega a BonoLoto?

Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 49 (números del 1 al 49). Puedes escoger el que más te guste o dejar que tu lotero lo deje al azar.