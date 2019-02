Horóscopo de hoy 19 de febrero de 2019

En este artículo te contamos las predicciones del horóscopo de hoy martes 19 de febrero de 2019 para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en nuestra página de horóscopos. Cada mañana actualizamos las predicciones para que no te pierdas ningún día el resultado de lo que dicen los astros. Por lo demás esperamos que tengas un buen día.

Virgo

Le sople el viento de cara o no, hoy debe sentirse con fuerzas. Para Virgo, hoy si lo consigue, puede ser un día grande para sus aspiraciones de cara al futuro. Mire a la vida con valentía.

Géminis

Es momento de pararse a pensar hacia dónde quiere encaminar su vida y qué debe hacer para conseguirlo. Para Géminis, hoy tómese un tiempo para usted mismo y desconecte de su alrededor por unos días, así le será más fácil pensar con claridad.

Cáncer

Lamentablemente, hoy no tendrá un buen día. Para Cáncer, hoy intente no hacer nada de lo que se pueda arrepentir y mantenga la calma, ya que si pierde los estribos puede decir cosas sin pensarlas demasiado.

Acuario

Su relación no pasa por el mejor momento. Para Acuario, hoy hay que tener detalles. Es importante no dejarse llevar por la rutina. Tampoco con los amigos. Haga esa llamada que tiene pendiente.

Aries

Es posible que se le presente una nueva oportunidad en su trabajo, párese a analizarla con detalle, puede que no resulte ser tan beneficiosa como parecía al principio.

Leo

No tenga miedo de tomar decisiones atrevidas en cualquiera de los ámbitos de su vida, muchas de ellas acabarán teniendo consecuencias positivas.

Tauro

No podrá hacer todo lo que desea, pues habrá de ceder ante otras personas. Para Tauro, hoy un aventura en la naturaleza sería lo ideal para hoy.

Piscis

Salud, dinero y amor: tres pilares de la vida. Para Piscis, hoy no están reñidos, pero en estos días debe preocuparse algo más por el amor: sea detallista y no tenga miedo a mostrar cariño.

Sagitario

Hace años que tienes un proyecto rondando la cabeza. Para Sagitario, hoy es hora de ponerlo en marcha. Hoy puede ser un gran día para iniciar uno de estos proyectos pendientes. Pero ten en cuenta que tiendes a agobiarte y que eso no es bueno. Tienes que tomarlo con calma. En el amor, más de lo mismo. Debes ser consciente de que es hora de respirar y mirar al futuro con tranquilidad. En el dinero se previsor. Se avecina un gran gasto en los próximos meses y tienes que ir pensando en afrontarlo.

Escorpio

Absténgase de meterse en problemas con nadie. Para Escorpio, hoy no merece la pena, simplemente respire. El universo le tentará y le hará perder los estribos, pero no sucumba.

Libra

Los progresos en su vida laboral le traerán la felicidad plena de una vez por todas. Para Libra, hoy no obstante, no descuide su gestión económica. Es el momento de abrirse al amor, no sea tímido.

Capricornio

No se precipite en el ámbito económico, tomar decisiones arriesgadas puede ser perjudicial para los nacidos bajo este signo. Para Capricornio, hoy en cuanto al amor, puede que experimente una temporada baja y necesite tomarse un tiempo de reflexión.

