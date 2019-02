Gijón va a por otro récord teatral

Habrá que esperar hasta mañana, viernes, para verificar si la Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten) supera los 42.771 espectadores que registró el año pasado. Lo sabremos cuando la cita baje el telón, tras la entrega de premios en el Centro Antiguo Instituto y la última representación, con los murcianos de "Nacho Vilar Producciones" junto las puertas del teatro Jovellanos, en Gijón. Una hora antes la veterana compañía andaluza "Títeres Etcétera", a quien se debe la extraordinaria exposición sobre la marioneta que acompaña esta vigésima octava edición de Feten, representará en el coliseo municipal gijonés el esperado "El sastrecillo valiente". Todo indica, sin embargo, que podrá superarse la cifra de público del año pasado si se mantiene el buen tiempo.

No resulta fácil lograr una entrada para ver en sala la variada programación que ofrecen las ochenta y seis compañías invitadas este año a Gijón. No es algo nuevo. Así que la superación del dato de espectadores de 2018 depende en buena medida de la asistencia a los espectáculos de calle. La lluvia sólo aguó las propuestas el pasado lunes, mientras que en el resto de las jornadas hubo mucho público en las representaciones que se celebraron en la plaza del Instituto, en el paseo de Begoña, en la plaza del Seis de Agosto y en la calle Corrida. A Marián Osácar, directora de Feten, nunca le han obsesionado los récords. Los números hablan, sin embargo, de la multitudinaria aceptacion de esta propuesta cultural.

La de ayer fue una de las jornadas con mayor oferta internacional. Los belgas de "The Primitives" tomaron la plaza del Instituto con su descacharrante y participativa "Tree of a kind". Y los portugueses de "We Tum Tum" pasaron por el Museo Nicanor Piñole con la muy especial "Crassh babies", dirigida a niños de cero a cuatro años. Yvolvieron a cautivar los checos de "Pavel Smíd". Uno de los estrenos absolutos de esta edición de Feten fue el que protagonizó la compañía asturiana "Fantastique Company". No defraudó con su "La pintora Flora" por el uso del "videomapping" y las proyecciones al servicio de una historia creada por Irene Santos.

Feten y las compañías invitadas se caracterizan por una mirada amplia al mundo del presente, pero también al del pasado e incluso al del futuro. Lo vimos ayer. Los vascos de "Teatro Gorakada" tiraron del inagotable hilo de Homero en su "El viaje de Ulisesis". Y los madrileños de "Voilà Producciones y El Pavón Teatro Kamikaze" miraron hacia la guerra y el éxodo forzado en "Peregrinos", la historia de Bubú y su gente. Otro viaje: el de las pompas de jabón, fue el que hizo "Compañía Pep Bou" con "Bloop!". Y Quique Méndez llevó su "Calor" a la plaza del Instituto.