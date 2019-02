Te contamos todas las predicciones del horóscopo de hoy jueves 21 de febrero de 2019 para que empieces el día con energía y sepas lo que te deparan las próximas horas. Los astros y sus predicciones pueden ayudarte a tomar decisiones importantes. ¿Quieres saber qué va a pasar en tu relación sentimental?, ¿tienes dudas acerca de cómo te va a ir en el trabajo? Pues busca consejo con los astros y las predicciones que te ofrecen para las próximas horas.

Escorpio

Hay días que no apetece hacer nada. Para Escorpio, hoy hoy es, seguramente, uno de ellos, pues no hay que desmotivarse. Muevase, levántese del sofá y tome la iniciativa.

Tauro

Es el momento de recuperar el optimismo del que gozaba hace tiempo. Para Tauro, hoy si afronta la vida con positividad, los resultados serán asimismo buenos.

Leo

Hoy no va a ser el mejor de sus días. Para Leo, hoy aunque la jornada se le hará eterna, mantenga la templanza e intente no perder los nervios. El día pasará y mañana todo irá mejor.

Capricornio

No siempre lo correcto es lo más adecuado para usted, piense primero en sí mismo para no salir perjudicado. Para Capricornio, hoy no debe dejar de lado a aquellas personas que son importantes y le demuestran su apoyo, pero no deben ser su prioridad.

Acuario

Puede que ahora sienta que no hay nada destacable en su vida y se vea inmerso en la rutina. Para Acuario, hoy sin embargo, se le presentará una nueva aventura que le dará un giro a su vida.

Géminis

Estás pasando un mal momento pero no puedes dejar que decaiga el ánimo. Para Géminis, hoy ni mucho menos. Es momento de alzar la cabeza, sentirte fuerte y tirar hacia adelante. Recuerda que lo más importante es estar motivado, el resto casi llega sólo. No te vengas abajo.

Virgo

No se centre tanto en lo que quiere y procure pensar un poco en los demás. Para Virgo, hoy centrarse en uno mismo está bien, pero sin llegar a ser egoísta. Aunque no sea su intención, con sus decisiones puede hacer daño a los demás.

Aries

Últimamente en el amor ha vivido una etapa de soledad e introspección. Para Aries, hoy no se cierre a nuevas personas, no va a aparecer esa persona especial o indicada para usted si no se abre a los demás.

Piscis

El esfuerzo se traduce en resultados y pronto recibirás una buena noticia en tu puesto de trabajo. Para Piscis, hoy no te dejes llevar por lo que te digan los demás y acércate a tus amigos de verdad. No te desesperes si el amor no llama a tu puerta, la paciencia trae resultados y dentro de poco recibirás una noticia inesperada.

Cáncer

Los últimos meses han sido favorables y ahora llegará un tiempo de calma y estabilidad. Para Cáncer, hoy intente dedicar su tiempo libre en aquellas actividades que le hacen feliz y manténgase cerca de sus amigos más íntimos.

Libra

Le espera un período de prosperidad en su trabajo y en las relaciones laborales, estrechará lazos con sus compañeros y encontrará apoyo en alguno de ellos. Para Libra, hoy pero cuidado, no deje de lado a sus amigos de antes por prestar mayor atención a los nuevos.

Sagitario

Hoy va a tener un día genial. Para Sagitario, hoy todo saldrá tal y como había planeado. Aproveche para hacer todo aquello que no se ha atrevido en el pasado.

Recuerda que los horóscopos son sólo indicaciones que lo único que hacen es intentar ayudarte a afrontar tu día con más información. Mañana te volveremos a ofrecer todas las predicciones del día para los distintos signos del zodiaco.