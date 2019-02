El teatro asturiano dedica un sonoro pataleo al viceconsejero de Cultura en la gala de Feten

En la entrega de premios de Feten, la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, celebrada ayer en el Antiguo Instituto todo fueron aplausos, aunque muchos se reservaron los pateos para Vicente Domínguez, viceconsejero de Cultura, que cuando subió al escenario para entregar uno de los galardones fue recibido con el ruido de un pataleo contra el suelo. La protesta venía a cuento de la controvertida decisión del Principado de acabar con el Circuito Asturiano de Teatro (un acuerdo entre las administraciones y las compañías profesionales que programaba obras por toda la región desde hace veinte años) el pasado enero. Un niño del público preguntó a su madre por qué hacían ruido. Ella respondió "porque queremos que dimita". Su segundo interrogante quebró el momento de tensión: "¿Qué es 'dimitar'?".

Los verdaderos protagonistas de la jornada, sin embargo, fueron los quince galardonados de la recién terminada edición. El principal reconocimiento, que premia al mejor espectáculo de la feria recayó sobre la compañía vasca "Teatro Gorakada" por su obra "El Viaje de Ulises". Lo recogió Joseba García, que explicó que su equipo estuvo a punto de representar la propuesta el año pasado. "Faltaba un mes y medio para que empezase Feten y les pedimos aplazarlo un año para poder ensayar mejor. Fueron comprensivos y gracias a ese gesto, ahora, nos llevamos este premio a casa. La calidad en Feten es siempre una prioridad", aseguró el premiado. Hay otras dos secciones principales: mejor espectáculo de calle y mejor espectáculo de noche. La primera categoría se saldó con dos galardones, que se otorgaron a las compañías "Faltan 7" (por su obra "Express") y a "Cía. Sincronacidas" (por su obra "Ohlimpiadas").

Samuel Jiménez, encargado de recoger los galardones de las dos ganadoras (buena parte de los premiados se habían marchado ya ayer de Gijón para continuar con sus giras nacionales) destacó que el jurado gijonés "de siempre una oportunidad a compañías emergentes con mucho que demostrar". Agradeció, también, que Feten reconozca el trabajo de compañías como "Faltan 7", centradas en la representación de obras con una marcada temática circense.

"Vol'e Temps", por su lado, se alzó con el premio de la categoría a mejor espectáculo nocturno por su obra "DistanS". El jurado, sin embargo, aclaró que este último galardón se saldó tras una "difícil deliberación" y aseguró haberse sorprendido por el "elevado nivel y calidad de todas las propuestas programadas" en la categoría este año.

Uno de los discursos más aplaudidos, sin embargo, fue el de Elisabeth Satorra, distribuidora de la compañía "Festuc Teatre" y de la obra "Adiós Peter Pan", que se alzó como ganadora del mejor espacio escénico. El argumento de la historia gira alrededor de María, una niña con una imaginación desbordante que, maravillada por los cuentos que le relata su abuelo, decide que quiere ser Peter Pan. Según Satorra, que leyó un comunicado firmado por los representantes del proyecto, la obra de ficción premiada se basa en una niña y un contexto "muy reales". "Queríamos que el mensaje de nuestro cuento demostrase que cualquier niña puede ser lo que desea y, de paso, darle a nuestros padres el protagonismo que se merecen. A nuestros hijos los crían sus abuelas cuando nosotras estamos de gira", aseguró.

Por otro lado, y exceptuando la protesta contra Domínguez, el momento más ruidoso de la velada fue cuando Marcel Gross se subió al escenario para recoger uno de los dos premios de la categoría de mejor interpretación masculina por su obra "Entrecuentos". El artista, que se deshizo en saludos y abrazos antes y después de recibir el premio, explicó por qué el de ayer fue un día "redondo". "Nunca me pierdo la programación de Feten, pero el año pasado la feria me pilló tumbado en la mesa de un quirófano. A partir de ahora me considero un actor emergente porque es cierto: en el Feten de este año yo he vuelto a nacer. Me habéis dado un golpecito en la espalda que no sabía que necesitaba tanto", expresó, emocionado. El otro premio lo recogió Manuel Azquinezer (actor en "Mi padre es un ogro"), que reivindicó "incluir a los niños en la programación teatral en España". "En nuestra actuación, que se hizo frente a un público para pequeños de a partir de nueve años, reinó un silencio sepulcral. Los niños han demostrado ya varias veces que respetan nuestro oficio. Hacer teatro para ellos es posible y necesario", comentó. Emotivas fueron también las apariciones de Eva Azpilikueta, ganadora como mejor actriz por su obra "La casa más pequeña" (se echó a llorar durante su discurso) y la de la compañía "Xiquirriquiteula Teatre", que dedicó su galardón a mejor dirección a los abuelos "que viven el teatro con la emoción de los niños".