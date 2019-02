Las 8 series de Netflix que no te puedes perder

Las 8 series de Netflix que no te puedes perder

Si eres de los que se pasa más tiempo buscando qué ver en Netflix que el que luego pasas viendo la serie o la película, aquí te traemos ocho series que harán que dejes atrás tus búsquedas y vayas a tiro fijo. Series sobre amigos, problemas familiares, basadas en novelas o de superhéroes harán de tus sesiones seriéfilas una nueva experiencia, toma nota.

SEX EDUCATION

Otis, cuya madre es terapeuta sexual, es un chico socialmente torpe que pasa la mayor parte del tiempo con su mejor amigo Eric, con el que comparte escuela. La convivencia con su madre, la Dra. Jean F. Milburn, propicia de forma inconsciente que este dé consejos sexuales a sus amigos. Con el paso del tiempo, conoce a Maeve, una inadaptada social de su instituto, con la que establecerá una clínica para tratar los curiosos casos del resto de sus compañeros.

YOU

Basada en la novela de Caroline Kepnes, "You" trata de la historia de Beck, una chica pobre que se codea con las altas esferas de la sociedad de Manhattan. Un día acude a la librería donde trabaja Joe y es ahí donde se crea una fijación obsesiva por parte de él, que no tendrá ningún reparo en adoptar medidas extremas para conquistarla.

THE UMBRELLA ACADEMY

Basada en el cómic homónimo de Dark Horse, The Umbrella Academy nos presenta una nueva historia de superhéroes que da comienzo en 1989, con el alumbramiento de 43 mujeres que no estaban embarazadas al comenzar el día. Sir Reginald Hargreeves, un extravagante millonario, se encarga de cuidar de ellos, convirtiendo a sus hijos adoptivos en superhéroes gracias a las habilidades con las que habían sido dotados en su nacimiento. La serie se centra en las relaciones entre estos personajes y en su esfuerzo por salvar a la tierra de una amenaza inminente.

BABY

Serie italiana basada en hechos reales que trata sobre la prostitución de dos jóvenes adolescentes de Roma. Las protagonistas, Chiara Altieri y Ludovica, son dos chicas adineradas que tratan de cambiar sus vidas buscando una identidad propia junto con su independencia, para poder pagarse sus caprichos. En dicho negocio se verán involucrados importantes empresarios que harán lo que sea necesario para conseguir sus objetivos.

HAKAN: THE PROTECTOR

Nuestro protagonista, Hakan, lleva una vida corriente trabajando con su padre en el mercado de Estambul. Sin embargo, su vida se ve trastocada cuando, tras una cadena de infortunios, descubre que es el último miembro de una antigua orden encargada de la protección de la ciudad. Gracias a la ayuda de una camisa que usa como talismán, tendrá ahora en sus manos el poder de salvar Estambul de la amenazante figura del Inmortal y de averiguar todos los misterios que esconde su pasado, con la intervención de sus amigos y cómplices, con los que ha de formar equipo.

THE HAUNTING OF HILL HOUSE

Si te gusta el terror sobrenatural, esta es tu serie. Centrada en la historia de un grupo de hermanos que han crecido en lo que posteriormente sería la casa embrujada con más fama del país, nos cuenta cómo esos niños se reúnen una vez convertidos en adultos, tras haber roto los lazos familiares que les ataban. A causa de una tragedia, deberán unirse de nuevo para enfrentar los horrores causados por los fantasmas de su pasado bajo el techo de la casa en la que vivieron 20 años atrás.

WANDERLUST

Joy y Ana son una pareja de lo más normal, que tras años de relación se encuentran en un punto muerto en cuanto al sexo se refiere. Debido a esto, intentarán arreglar la situación en la que se encuentran de una manera poco ortodoxa.

ÉLITE

Serie española en la cual tres estudiantes de clase obrera tendrán que seguir sus estudios en el colegio Las Encinas, donde se mezclarán con gente de las altas esferas, quienes tienen dificultades para integrarse en un mundo donde son rechazados. El eje que sustenta la historia es el asesinato de una de las alumnas del colegio, quien no se muestra reacia ante la llegada de estos nuevos alumnos.