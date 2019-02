El extraño elemento que encontró un hombre dentro de su sopa

Internet está lleno de curiosidades de todo tipo, imágenes que nunca creerías poder ver y coincidencias que dejan atónito a más de uno. Esto es lo que le ha pasado a uno de los usuarios del foro online "Reddit", que ha rescatado una forma más que curiosa del fondo de un bol que contenía lo que en principio parecía una común sopa de fideos, como se nos muestra en la publicación.

Se trata sin más ni menos de la silueta de la runa principal que caracteriza a la saga "The Mortal Instruments", un símbolo que para sus seguidores significa mucho más que un simple diseño; es un elemento que garantiza habilidades sobrenaturales, aplicables a la piel de los cazadores de sombras que protagonizan esta historia con el fin de llevar a cabo cualquier tipo de hechizo e incrementar sus capacidades físicas. Los usuarios de esta página no dudaron en hacer comentarios referidos a esta imagen, comparando su casual descubrimiento con la aleatoriedad que tintó también la figura de la protagonista, quien dibujaba estos símbolos de forma inconsciente y desconociendo totalmente su significado oculto.

Este exitoso relato al que hacemos referencia comenzó bajo el nombre de "The Mortal Instruments" en una serie de libros que surgió de la mano de la escritora Cassandra Clare. Posteriormente, se adaptó a televisión a través una película ("The Mortal Instruments: City of Bones"), seguida de una serie que mantiene el nombre "Shadowhunters", actualmente recogida bajo la plataforma de pago Netflix.

"The Mortal Instruments" nos relata la historia de Clary Fray, una joven de 18 años que lleva una vida normal en un modesto barrio de Brooklyn. A pesar de los intentos de su madre Jocelyn de protegerla de su oscuro secreto, termina por descubrir en el propio día de su cumpleaños que no es una mundana más como le habían hecho creer. Clary forma parte de una raza secreta de seres medio humanos que han nacido con sangre de ángel, referidos a menudo bajo el nombre de "cazadores de sombras". Con la misteriosa desaparición de su madre en extrañas circunstancias, se verá obligada a adentrarse en ese desconocido mundo con la intención de conseguir respuestas, enfrentándose a demonios inter dimensionales que buscarán adentrarse en su dimensión para destruir todo a su paso. Para ello, se unirá a un grupo de cazadores de sombras especializado en la defensa y permanencia de la humanidad, con los que desarrollará particulares y diversas relaciones que la empujarán a tomar inesperadas decisiones.